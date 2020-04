Gastromall: rząd powinien objąć tarczą również najemców gastronomicznych w biurowcach

- Doceniam to co zostało ustanowione w rozporządzeniu i uważam, że zawieszenie umów najmu w centrach handlowych jest olbrzymią pomocą dla polskich firm. Jednocześnie usilnie staramy się zwrócić uwagę rządzących na kwestię centrów biurowych. Mamy tam około 50 restauracji, zatrudniających ponad 500 pracowników - mówi Piotr Niemiec, właściciel Grupy Gastromall.

Autor: Paulina Piwowarek, www.horecatrends.pl Data: 09 kwietnia 2020 11:10

Zdaniem Piotra Niemca, skutki ekonomiczne, ale również społeczne i socjologiczne wstrzymania działalności lokali gastronomicznych odczuwalne będą przez kilka lat. - Analizujemy wszystkie okoliczności i przygotowujemy nasze marki na kilka różnych scenariuszy, które mogą pojawić się po pandemii - mówi.

Dodaje, że marki Grupy Gastromall nie były dostępne w segmencie delivery. - Tworzenie tego kanału dystrybucji powinno opierać się na długotrwałym, przemyślanym procesie. W związku z tym nie ulegliśmy trendowi i postanowiliśmy nie wchodzić w ten rodzaj działalności bez odpowiedniego przygotowania - przyznaje.

Jak wygląd sytuacja pracowników firmy? - Mamy świadomość, że jesteśmy dużym pracodawcom, który utrzymuje swoich pracowników, ale również ich rodziny i bliskich. Liczymy na to, że ostatecznie rząd nie zostawi bez pomocy przedsiębiorców i firmy polskim kapitałem, budowane organicznie przez wiele lat nie upadną z powodu kryzysu wywołanego epidemią - dodaje Piotr Niemiec.

I komentuje także "tarczę antykryzysową". - Doceniam to co zostało ustanowione w rozporządzeniu i uważam, że zawieszenie umów najmu w centrach handlowych jest olbrzymią pomocą dla polskich firm. Jednocześnie usilnie staramy się zwrócić uwagę rządzących na kwestię centrów biurowych. Mamy tam około 50 restauracji, zatrudniających ponad 500 pracowników. Ze względu ogłoszone rozporządzenie, one również są zamknięte, regulacje dotyczące zawieszenia umów w tym przypadku nie obowiązują, poza przypadkami gdy w biurowcu znajduje się część usługowo-handlowa. Tutaj skazani jesteśmy na żmudne, indywidualne negocjacje. Pocieszające jest to, że wielu wynajmujących, zwłaszcza o polskim kapitale przystaje na warunki, tożsame z tymi, które wynikają z rozporządzenia w zakresie centrów handlowych - mówi.

- Rząd powinien objąć rozporządzeniem również zawieszenie umów najmu w centrach biurowych dla branż takich jak gastronomia, ale również fitnes itp. - podkreśla Piotr Niemiec.

- Liczę także na szybkie uruchomienie kredytów gwarantowanych przez BGK, co pozwoli przetrwać zdrowym biznesom - dodaje.

Na portfolio Grupy Gastromall składają się takie brandy, jak: Olimp, Cesare Ristorante, Point Frappe oraz Lovit i Deli Sandwich.