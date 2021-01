Gastronomia ma dość. Otwierają się kolejne lokale!

Nie jest tajemnicą, że branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku obostrzeń. Jeśli dodamy do tego brak konkretnego rządowego wsparcia dla sektora, efekt był łatwy do przewidzenia - lawina upadłości i ludzkich dramatów. Jednak branża ma dość. Mimo zakazów internet grzmi od kolejnych odważnych deklaracji: wracamy! zapraszamy do lokalu!

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 11 stycznia 2021 10:04