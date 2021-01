Gastronomia skarży rząd

- Zbliżamy się do pierwszej setki. Chcemy do końca marca zebrać około 700 wniosków. To takie nasze minimum, ale w ogóle celujemy w tysiąc - mamy nadzieję, że tylu wnioskodawców się do nas przyłączy. Będą to głównie przedsiębiorcy wykluczeni z tarcz antykryzysowych i pominięci, czyli ofiary manipulacji kodami PKD. Planowany termin złożenia pozwu zbiorowego to 31 marca 2021 r. - zapowiada Jacek Czauderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Autor: propertynews.pl Data: 22 stycznia 2021 12:22