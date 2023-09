Gastronomia w Polsce będzie rozwijać się, ale brakuje jej jednej głównej rzeczy

Marcin Przybysz w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację w sektorze fine dining w Polsce.

Widać po całym rynku, że jest pewien głód tego wszystkiego, bo może trochę ludziom przejadła się pizza i burgery, które jedli non stop i zaczęli chcieć czegoś więcej. Dodatkowo uważam, że staliśmy się coraz bardziej świadomymi klientami, że jeżeli mamy sobie pójść do miejsca przypadkowego, gdzie zjemy coś średniego, bo będzie tańsze, to wolimy dorzucić parę złoty i pójść do miejsca, które naprawdę zagwarantuje jakiś standard. Mniej eksperymentujemy i myślę, że przez to najbardziej cierpią restauracje średniej półki. Wszystkie światowe, można powiedzieć najdroższe brandy, notują zwyżki a nie straty i jest to powiązane z gastronomią – ocenił szef kuchni.

