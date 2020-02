Gastronomia w Social Mediach - 6 przykazań głównych

Social Media mają dzisiaj taką siłę rażenia, której na pewno nie warto lekceważyć. Dotyczy to niemal wszystkich dziedzin, w tym również szeroko pojętej gastronomii. Jak rozsądnie i skutecznie skorzystać z siły mediów społecznościowych - wskazuje w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 05 lutego 2020 08:31

Angelika Borysiak, właścicielka agencji kreatywnej brand2eat zajmującej się marketingiem w branży gastronomicznej, mówi jak wykorzystać magiczną siłę Social Media w gastronomii:

DZIAŁAJ WIELOTOROWO. Facebook i Instagram to za mało. Zadbaj o dobrze wypełnioną wizytówkę Google, Adwordsy, Tripadvisor czy Yelp – szczególnie jeśli działasz w turystycznej miejscowości. Niby to są podstawy, a co 3 restauracja, którą odwiedzam nie ma menu na Facebooku!

LINKEDIN. Nawet w branży gastronomicznej nie warto go lekceważyć. Jeśli kierujesz swoje działania do biznesu to tam powinieneś skierować swoje kroki. Przecież są tam wszyscy – od event managerów w agencjach po osoby odpowiedzialne za wigilie firmowe w przedsiębiorstwach. Reklama na tym portalu to tanich nie należy, ale świetnie sprawdzi sie tutaj wykorzystanie marki osobistej i prywatnego profilu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO. Obserwuj konkurencję, również, albo przede wszystkim, w innych krajach. USA, Japonia... tam rodzą się trendy. Szukaj inspiracji, czytaj recenzje i spróbuj zrozumieć czego oczekują Goście od obiektów takich jak Twój, a co ich w nich denerwuje.

ZRÓB Z PRACOWNIKÓW AMBASADORÓW MARKI. Zakładając, że każdy z Twoich pracowników ma średnio kilkuset znajomych w mediach społecznościowych, z czego część z pewnością mieszka w tym samym mieście to biorąc pod uwagę kilku pracowników zdobywasz kilkuset potencjalnych Gości! Musisz tylko znaleźć sposób jak zachęcić ich do dzielenia się informacjami.

WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ GRUP NA FACEBOOKU. Grupa daje dużo większe zasięgi organiczne i świetnie angażuje społeczność. Ale zbudowanie jej ma sens tylko wtedy, kiedy masz pomysł i czas na jej rozwijanie przez systematyczne wywoływanie dyskusji.

NAGRAJ WIDEO. Z jednej strony jesteśmy coraz bardziej leniwi i nie chce nam się czytać, z drugiej – nawet najlepszy tekst nie zachęci do odwiedzin danego miejsca tak jak wideo. To też niekwestionowany lider współczynnika konwersji – na You Tube możemy bardzo precyzyjnie targetować reklamy np. wyświetlając ofertę spa kobietom przed trickami beauty lub ofertę dla rodziców przed bajkami.