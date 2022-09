Gastronomia walczy o przetrwanie w Sejmie RP i u Rzecznika MŚP

Za nami Debata Sejmowa - 5% VAT w Gastronomii, która odbyła się 12 września 2022 roku w Sejmie RP w Warszawie. Przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną przedstawili posłom Sejmu RP swoje propozycje rozwiązań aktualnych problemów, z jakimi zmagają się w swoich biznesach.

5% VAT na wszystkie usługi i produkty gastronomiczne sprzedawane

Izbę reprezentował cały Zarząd oraz przedstawiciele Rady i Dyrektorów regionalnych:

Jacek Czauderna – prezes zarządu

Sławomir Grzyb – sekretarz Generalny

Dorota Rydygier - wiceprezes

Ewa Gutkowska - członek zarządu

Jacek Bełz - członek zarządu

Renata Kamienik - członek Rady

Arkadiusz Klinicki - członek Rady

Krzysztof Kwinta - członek Rady

Janina Góraj - dyrektor regionalny - woj. lubelskie

Tematem przewodnim debaty było wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT na wszystkie usługi i produkty gastronomiczne sprzedawane w lokalach gastronomicznych. Projekt Ustawy został podpisany przez 37 Posłów RP i złożony u Marszałek Sejmu 14 grudnia 2021 r. przez obecną panią minister Agnieszkę Ścigaj.

W trakcie debaty zostały podjęte następujące tematy najważniejsze kwestie związane z wyzwaniami czasów kryzysu branży gastronomicznej. Przedmiotem Debaty były propozycje rozwiązań jakie przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną zgłaszają posłom Sejmu RP, a które przysłużą się również innym branżom i społeczeństwu, w których interesie działa Rząd RP i Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji o jakie walczy IGGP jest wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT wraz z uszczelnieniem transakcji w obrocie gospodarczym przez sprzedawców, które dadzą wzrost wpływów z tej działalności do budżetu Państwa i wzrost PKB.

Restauratorzy debatowali w Sejmie

Podczas panelu zabrali głos między innymi:

- Jacek Czauderna, który omawiał "Sytuację ekonomiczną i rynkową segmentu HO-GA-TUR (hotele – gastronomia – turystyka) i rolę usług gastronomicznych",

- Jakub Bińkowski - członek zarządu oraz Zbigniew Kmieć, przedstawiciele ZPP ( Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ), którzy mówili o "Genezie Projektu i aspektach prawno – podatkowych zmian w ustawie VAT",

- Ewa Gutkowska - "Porównanie branży gastronomicznej do sprzedaży detalicznej - analiza procesów gospodarczych w zakupach detalicznych i usługach gastronomicznych oraz porównanie z innymi usługami",

- Wiesława Dróżdż - omówiła "Procedury, obawy i sposoby skutecznej komunikacji z MF w kontekście kosztów i zagrożeń wprowadzenia obniżenia VAT",

- Sławomir Grzyb - "Uszczelnienie fiskalizacji transakcji w branży gastronomicznej w świetle tzw. paragonów grozy oraz kontroli MF wydawania paragonów przez Przedsiębiorców",

- Łukasz Chacia - "Prawne aspekty braku pomocy w ramach państwowych subwencji",

O kłopotach i możliwościach rozwiązania problemów branży mówili jeszcze przedsiębiorcy reprezentujący branżę: Dorota Rydygier, Jimy Rammy, Marcin Kręglicki, Agnieszka Cholch i wielu innych.

Poruszono również inne trudności, z którymi boryka się branża oraz zaproponowano ich rozwiązanie, a były to m.in.:

- zwiększenie kosztów na reprezentację firm, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w celu zwiększenia obrotów lokali;

- obniżenie kosztów prowadzenia lokali w biurowcach w związku z pracą zdalna pracowników biurowych;

- unormowania napiwków dla kelnerów (czy w ogóle rozliczanie tych przychodów i podatków ma sens dla fiskusa);

- wprowadzenie regulowanych cen energii i gazu;

- przepisywanie liczników energii i gazu na osoby fizyczne prowadzące działalność na osoby fizyczne w gospodarstwie domowym.

Poseł opozycji deklaruje pomoc gastronomii

Ponadto trzeba dodać, że na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy ostatecznie nie przybyli na nią:

Magdalena Rzeczkowska - Minister Finansów,

Piotr Patkowski - Wiceminister Finansów,

Paweł Selera - Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Całą debatę podsumował poseł Dariusz Rosati, który przyznał słuszność zaprezentowanym propozycjom :

- Jestem bardzo sceptyczny jeśli chodzi o możliwości uzyskania jakichkolwiek rozwiązań, co jednak nie oznacza, że Państwo nie powinni tutaj walczyć o swoje. My tutaj deklarujemy pełną pomoc, dlatego że wasza branża została dotknięta w sposób szczególny, bo była cała seria tych wstrząsów. Pomoc dla branży gastronomicznej też była udzielana w sposób arbitralny, zupełnie uznaniowy. Część dostała tę pomoc, część nie dostawała. Potem decyzje o umorzeniu też były zupełnie arbitralne. Pieniądze z PFR-u i pomoc szły dla branż kompletnie nie dotkniętych covidem i czymkolwiek innym. Kopalnie węgla dostawały pomoc, grupa zbrojeniowa itd. Podoba mnie się pomysł 5% stawki VAT-u, dlatego że jest prosty, jednolity i jest rozwiązaniem, które każdemu ekonomiście się spodoba, ale pewnym urzędnikom w Ministerstwie Finansów nie do końca, bo oczywiście oznacza to jakiś tam ubytek dochodów. I dlatego popieram, żeby jednak nie występować z nie do końca przemyślanym pomysłem. Być może przemyślany już jest, ale ja bym się jeszcze trochę nad tym zastanawiał, bo rzeczywiście trzeba to obudować z każdej strony argumentami, rzetelnie policzyć ubytki budżetowe, powołać się na jakieś wiarygodne przesłanki, z których by wynikałoby, że ta szara strefa ulegnie ograniczeniu i że z tego będą jakieś wymierne korzyści dla budżetu - ocenił Rosati.