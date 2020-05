Gastronomia wraca 18 maja w sterylnych warunkach. Zobaczcie wytyczne GIS-u!

View this post on Instagram

Oświadczenie rządu dotyczące częściowego złagodzenia zakazów dotyczących gastronomii jest o tyle zaskakujące, iż wcześniej zapowiadano zgodę na działalność jedynie w tzw. ogródkach, a tu nagle – na dwa dni robocze przed terminem – pojawiła się informacja o ograniczonych możliwościach działania także wewnątrz lokalu gastronomicznego. Ta niby dobra wiadomość wprowadza jeszcze większy chaos, nie tylko w działania naszej firmy, ale także w proces uzgadniania zmian w warunkach najmu na najbliższy okres - mówi Marcin Krysiński – współwłaściciel sieci Mihiderka.