Gastronomię czekają zmiany. Na co postawią restauratorzy?

Gastronomia zmienia się, co Ciebie najbardziej zaskoczyło ostatnio na rynku?

Przede wszystkim widzę zmiany w podejściu właścicieli biznesów restauracyjnych. Jest większe przykładanie się do planowania. Te kroki są przemyślane, karty są zmieniane na potrzeby sytuacji ekonomicznej, która w tym momencie panuje. To, co zauważyłem, jakby rekompensata gości, którzy byli przed pandemią, czy przed wojną, Rekompensata liczby tych gości jest w postaci zamawianych dań przez nich. W tym momencie jakby mniej chodzimy do restauracji, ale jak już idziemy to po coś konkretnego. Wybieramy produkty i dania premium, czyli takie, których sobie sami nie możemy zrobić w domu jak np. ośmiornica czy przegrzebki. Na szczęście biznes restauracyjny po takim wielkim przestoju znowu zaczyna się delikatnie odbijać i to naprawdę napawa optymizmem.

Czyli do restauracji nie idziemy najeść się, a bardziej po doznania kulinarne?

Tak, mniej chodzimy, ale wiemy, po co idziemy.

Patrząc na te czynniki, o których powiedziałeś, w jakim kierunku twoim zdaniem będzie dalej podążać rynek gastronomiczny?

Jest to wniosek wysnuty po rozmowach z wieloma szefami kuchni, że idziemy teraz w stronę prostoty, czyli będziemy się skupiać na produkcie, przede wszystkim dobrej jakości. Wysoko jakościowy produkt, mniej tego całego anturażu, tej otoczki dookoła. Jednak bardziej będziemy skupiać się na konkretach.

Druga sprawa: będziemy świadkami tego, jak będą powstawały miejsca wyspecjalizowane w konkretnym produkcie, czyli powiedzmy miejsce, które tylko i wyłącznie podaje ryby lub owoce morza, czy na przykład miejsce, które tylko serwuje pierogi. Albo na przykład gar kuchnia, która serwuje flaczki lub żurek i tego typu rzeczy. Będziemy szli w tym kierunku. To jest nieuniknione. Tak będzie zmieniać się gastronomia. To też między innymi jest wymuszone obecną sytuacją ekonomiczną, czyli jakby ucięcie tej linii dostaw, przemyślenie tej linii dostaw i wyniesienie tego produktu na pierwszy plan.

Dziękuję za rozmowę.