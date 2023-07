Grecki street food w Polsce. Pytamy Beniamina Vafidisa czy to nisza, czy mainstream?

Polacy pokochali Grecję i chętnie tam podróżują na wakacje, a jak wygląda sytuacja z kuchnią grecką w Polsce?

Polacy kochają wyjeżdżać do Grecji. Jedzą, smakują, wracają i szukają tych smaków. Kuchnia grecka w Polsce jeszcze raczkuje. Od zawsze greckie restauracje gdzieś były, ale porównując do innych miast europejskich, to ilość restauracji jest nadal bardzo mała – stwierdził Beniamin Vafidis, współwłaściciel greckiej restauracji Meze.

Beniamin Vafidis, oprócz tego, że razem z rodziną prowadzi w Warszawie wspomnianą restaurację Meze, to również stworzył markę Pita Bros, która proponuje kuchnie grecką w wersji street food.

Jak otwieraliśmy restaurację Meze, wiedzieliśmy, że na 100% musimy wprowadzić do menu sekcję street food. Natomiast w restauracji chodziło bardziej o biesiadowanie, dlatego street food nie do końca tam pasował. Wiedzieliśmy, że jest na to duży popyt, więc postanowiliśmy stworzyć nowy brand, nowy koncept, czyli małe lokale, gdzie można zjeść prawdziwy grecki street food, którego nie ma, a my sami uwielbiamy go jeść - wyjaśnił.

Obecnie mamy 5 lokalizacji, więc to pokazuje, że mamy popyt, bo nie otwieralibyśmy, gdyby tego popytu nie było. To jest nisza, którą zajęliśmy. Mam nadzieję, że inni nią podążą, bo im więcej będzie greckiego street foodu, to więcej osób będzie wybierało to jako opcja po do zjedzenia, a nadal jest to bardzo rzadkie, że spotkasz po drodze albo w aplikacji, gdzie zamawiasz, żeby zobaczyć greckie jedzenie - dodał