Zapraszamy na rozmowę z Adamem Ringerem, prezesem Green Caffè Nero o planach sieci.

Jaki widzi potencjał rozwoju swoich kawiarni na naszym rynku? Na które miasta stawia?

I czy przekonał się do otwierania lokali w galeriach handlowych?

Green Caffè Nero stawia na szybki rozwój

- Stawiamy na bardzo szybki rozwój kawiarni. Obecnie jest sporo okazji na rynku. Po pierwsze jest wiele lokali po tych, którzy zamknęli swój biznes. Poza tym wynajmujący na szczęście poszli po rozum do głowy - jeśli chodzi o wysokość czynszów, choć nie wszyscy. Widzimy, że pustych lokali w centrum Warszawy jest sporo. Kapitalizm to dziwny system, że jedni żyją z tego, że inni są słabi - i to jest ten moment na szybki rozwój - mówi Adam Ringer, prezes Green Caffè Nero.

W Warszawie Green Caffè Nero ma obecnie 65 lokali.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jestem pewien, że jest tu miejsce na drugie tyle - nie w samym centrum, ale lokalnie, na osiedlach. Z naszych badań wynika, że nasz klient jest bardzo wierny i lojalny, jak już raz do nas przyjdzie to często zostaje na dłużej. Nasz klient jest dla nas bardzo ważny, ale rozumiem, że również my jesteśmy ważni dla niego - zapewnia.

Green Caffè Nero celuje w duże miasta. Gdzie pojawią się kawiarnie

Poza stolicą Green Caffè Nero prowadzi kawiarnie również w Krakowie i Wrocławiu, gdzie obecnie działa po 5-6 lokali.

- W Krakowie mamy podpisane kolejne umowy, chcemy bardzo szybko tam dojść do 15-20 punktów, bo Kraków to bardzo interesujący rynek. Podobnie we Wrocławiu. Potem skupimy się na ekspansji do kolejnych dużych miast: myślimy o Łodzi, Poznaniu, Trójmieście - wylicza Adam Ringer.

- W tym roku planujemy otwarcie kolejnych 13-15 kawiarni. Bo to nie jest tylko kwestia znalezienia lokalu i podpisania umowy najmu. Żeby otworzyć nowy lokal trzeba zatrudnić ludzi do pracy, wyszkolić ich, a to wymaga czasu - wylicza prezes sieci.

Czy prezes Green Caffè Nero przekonał się do otwierania kawiarni w galeriach handlowych?

- Nie przekonałem się, nie do wszystkich, ale otwieramy tam kawiarnie. Mimo, że jestem zdania, że galerie są bardzo niebezpieczne. Wszystko zależy jak są prowadzone, a my mamy minimalny wpływ na otoczenie. Jednak przyznam, że myliłem się na początku pandemii - nie sądziłem, że galerie się obronią w pandemii, kiedy sprzedaż przeniosła się do sieci, a tak się stało, ludzie tam przychodzili i przychodzą. Trzeba tam być - przyznaje Adam Ringer.

Gdyby nie pandemia to...

- Pewnie byłoby nas więcej w centrum miast a nie na obrzeżach. Pewnie byłoby u nas taniej - wylicza prezes Green Caffè Nero.