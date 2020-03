Gringo: czekamy na zajęcie stanowiska przez galerie handlowe, w których food courty są zamknięte

W związku z pandemią koronawirusa Gringo podobnie jak inne restauracje zdecydowało się na sprzedaż w dostawie oraz zamówienia z odbiorem osobistym. O tym jak lokale rapera "Bilona" radzą sobie w tym trudnym okresie, mówi nam Olek Pobikrowski, dyrektor ds. rozwoju Gringo.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 20 marca 2020 16:54

Horecatrends.pl: Co według Ciebie oznacza pandemia koronawirusa dla branży gastronomicznej?

Olek Pobikrowski, dyrektor ds. rozwoju Gringo: Ciężko powiedzieć, bo nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile to wszystko potrwa. Chodzą słuchy, że na aktualnej 2-tygodniowej kwarantannie się nie skończy i potrwa to znacznie dłużej, a taki okres może być zabójczy dla branży. Właściciele aktualnie nie mają lekko, ale z tego, co obserwuję wszyscy stawiają aktualnie na dostawy i zamówienia z odbiorem osobistym. Takie działania na pewno pozwolą przetrwać tym silniejszym restauratorom, ale sporo konceptów małej gastronomii niestety będzie musiała się zamknąć na dobre. Tym samym na rynku pojawi się dość dużo wolnych lokali i ich ceny powinny pójść w dół. Jednocześnie mogą ucierpieć też pracownicy w gastronomii, bo nie dość, że aktualnie większość z nich jest bez pracy, to po otworzeniu knajp na nowo ich stawki zapewne też będą niższe.

Gringo w tym trudnym czasie zdecydowało się na działanie lokali ze sprzedażą w dostawie. Jak oceniasz zapotrzebowanie na dowóz? W jakim stopniu rekompensuje on straty poniesione z zamknięciem lokali dla gości?

2 dni temu uruchomiliśmy "bezdotykowe dostawy" i jesteśmy mile zaskoczeni, ile generują zamówień. Ewidentnie nasi goście mają już dosyć jedzenia makaronu i stęsknili się za Gringo, ponieważ skala zamówień z dowozem jest większa niż to miało miejsce przed kwarantanną. Niestety obecne obroty przy obecnej strukturze i kosztach stałych nie są w stanie zagwarantować nam odpowiedniej skali rentowności. Bolesne są dla nas głównie opłaty serwisów realizujących dostawy. W związku z tym intensywnie pracujemy nad wdrożeniem naszych kanałów sprzedaży online omijających te prowizje. Dzisiaj uruchomiliśmy aplikację Direct Bistro, dzięki której każdy może zamawiać nasze dania z poziomu telefonu, a już zaraz startuje analogiczny silnik na naszej stronie www.

Jak wygląd sytuacja pracowników w Gringo?

Część naszej załogi powoli wraca do pracy. Początkowo zamknęliśmy wszystkie lokale w obawie o bezpieczeństwo naszych gości i pracowników. Wtedy też skupiliśmy się na ograniczeniu strat produktowych - część produktów pomroziliśmy, a z części porobiliśmy pyszne dżemy i przetwory. Po ustaleniu odpowiednich procedur i przeszkoleniu załogi z zaostrzonych zasad BHP uruchomiliśmy “bezdotykowe dostawy" w 3 z 5 lokalizacji. Na pewno nie jest to łatwy okres, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika - aktualnie mamy mniejszą ilość etatów niż dotychczas, a niektórzy nie chcą pracować w obawie o zdrowie swoje i swojej rodziny. Mimo to liczymy, że wspólnymi siłami uda nam się przetrwać i niedługo już wrócimy do normalności.

Na jakie działania rządowe liczycie w kontekście całego sektora, które są niezbędne, żeby go wesprzeć?

Już wiemy, że na niewiele możemy liczyć. Natomiast z niecierpliwością czekamy na zajęcie stanowiska przez galerie handlowe, w których food courty są zamknięte. Liczymy, że w obecnej sytuacji najemcy będą mogli liczyć na wsparcie ze strony właścicieli, bo jeśli czynsze w tych miejscach nie zostaną obniżone i okres kwarantanny wydłuży się znacznie, to szanse na utrzymanie się w tych lokalizacjach są znikome.

Dziękuję za rozmowę.