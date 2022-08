"Grube Rozmowy'' z ludźmi gastronomii. Jakie sekrety mają szefowie kuchni?

- Szukałem pomysłu, żeby poprowadzić ciekawe rozmowy z szefami kuchni czy z osobami, które działają wokół gastronomii. Nie chciałem jednak robić podcastów, a pokazać ich na wideo, bo tam widać ich prawdziwe emocje - mówi horecatrends.pl Paweł Gruba*, twórca kanału ‘’Grube Rozmowy’’ na YouTube.

Nowe odcinki ''Grubych Rozmów'' ukazują się na YouTube co niedzielę o godz. 15. Tomek Jakubiak w ‘’Grubych Rozmowach’’ przyznał się do swojej słabości do dżemu ze świni i zrobił steka w tortilli. Szef polskich sommelierów Tomasz Kolecki błysnął gotując makaron z masłem i szałwią. Kurt Scheller zrobił szwajcarski Älplermagronen i opowiedział, jak zaczął swoją przygodę z pracą w kuchni, która trwa już 50 lat. Mistrz sushi Alon Than zdradził przepis na zupę miso i chow tan. Sebastian Olma, który okazał się świetny w smakowych blind testach, przyznał, że w jego lodówce zawsze jest słoik pewnego majonezu.

Horecatrends: Skąd pojawił się pomysł na ‘’Grube rozmowy’’? Na to, żeby zapraszać do nich osoby związane z gastronomią?

Paweł Gruba: Obracam się w środowisku gastronomicznym i długo szukałem pomysłu, żeby poprowadzić ciekawe rozmowy z szefami kuchni czy z osobami, które działają wokół gastronomii. Nie chciałem jednak robić podcastów, a pokazać ich na wideo, bo tam widać ich prawdziwe emocje. Chciałem zrobić to w niestandardowy sposób - nie w studio czy samochodzie. Pomysł przyszedł spontanicznie. Okazało się, że mogę korzystać z kamperów, co daje wolność i możliwość pokazania różnych ciekawych miejsc.

Czy chodziło też o to, żeby gościa nieco wypchnąć z jego strefy komfortu? Częścią programu jest również gotowanie w kamperze. Jak czują się najlepsi szefowie kuchni gotując na małym palniku w kamperze?

Jeżeli chodzi o gotowanie, faktycznie strefa komfortu jest ograniczona, ale radzą sobie. To wymusza, by spod ich rąk wychodziły proste dania - takie, które można zrobić podróżując, właśnie za pomocą małej kamperowej kuchenki czy grilla, używając małej ilości składników i robiąc to w krótkim czasie i jednocześnie będąc pewnym obłędu na talerzu.

Przy okazji w ‘’Grubych rozmowach’’ ujawnia się taka prawda, że szefowie kuchni prywatnie nie jedzą niesamowicie wysublimowanych dań. Tylko właśnie dania zrobione z 3-4 składników, szybko przygotowane. Twoimi gośćmi byli m.in. Kurt Scheller, Sebastian Olma, Alon Than, Tomasz Jakubiak, ale i twórcy cateringu Smaczna Dieta – według jakiego klucza zapraszasz gości?

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta dana osoba była specjalistą w swojej dziedzinie. Kurt Scheller jest ikoną gastronomii, a jego doświadczenie jest bardzo szerokie. Alon Than, jest mistrzem świata sushi, zdobył złoto na World Sushi Japan 2015, stworzył w Polsce swoje imperium sushi, ma 8 konceptów gastronomicznych. W rozmowie ze mną pokazał drogę do tego miejsca, lata pracy w Japonii i Polsce. Sebastian Olma to przykład osoby, która żadnego wyzwania i pracy się boi - i w gastronomii, i w telewizji. Smaczna Dieta są dla mnie przykładem jakościowego cateringu dietetycznego. Oni stawiają na produkt, a wyróżnia ich niszowy zakres działania. To są tylko dwa województwa i nie chcą wychodzić dalej, bo ważniejsza jest dla nich jakość. Tomek Jakubiak to rasowy kucharz i świetna postać telewizyjna - chciałem pokazać go od strony humorystycznej i to się udało.

Ostatnio w ‘’Grubych rozmowach’’ pojawił się Karol Okrasa, który opowiedział o swojej prawie 20-letniej przygodzie medialnej powiązanej z gotowaniem. W następnych odcinkach spotkamy się z Michałem Iwaniukiem, który w 2018 r. w Paryżu był finalistą World Chocolate Masters. Kolejny gość niech pozostanie zagadką, ale mogę zdradzić, że wygrał MasterChefa.

Obok osób stricte związanych z gastronomią w ‘’Grubych Rozmowach’’ pojawił się również Piotr Chmielewski, ekspert od social mediów.

Zależało mi - i planuje kolejne takie rozmowy - żeby pokazywać też osoby, która są dookoła tego biznesu i pomagają go tworzyć. Poznałem Piotra Chmielewskiego na szkoleniu z social mediów w 2012 r. Z narzędzi, które mi wtedy pokazał korzystałem kilka lat. To był niesamowity skok do przodu w promowaniu biznesu gastronomicznego. I dziś też social media są nieodłącznym elementem prowadzenia gastronomii. Tu cały czas warto trzymać rękę na pulsie, bo mamy coraz więcej platform i nie wystarczy tak, jak kiedyś prowadzenie profilu lokalu albo własnego biznesu tylko na Facebooku.

Świetnie znasz te osoby ze swojej pracy w gastronomii, ale czy gdy przychodzą do Ciebie jako goście, jeszcze Cię czymś zaskakują? Możesz się czegoś od nich nauczyć?

Zawsze. I to z dziedziny gastronomii, i z życia. W jednym z ostatnich odcinków moim gościem był Tomasz Łagowski, szef kuchni restauracji Belvedere, który zainspirował mnie takim produktem jak sól truflowa, która niesamowicie podbija smaki. Z kolei Karol Okrasa pokazał mi, że pomimo swojego niesamowitego doświadczenia telewizyjnego, w prowadzeniu konferencji czy restauracji, nadal stresuje się przed występami publicznymi i nie jest dla niego oczywiste, że wszystko zawsze się musi udać. Zawsze jest świetnie przygotowany, ale z drugiej strony cały czas wychodzi poza swoją strefę komfortu. Każdy z moich gości pokazuje mi nie tylko swój punkt widzenia, ale i otwiera się, co jest bardzo cenne.

Dla osób z branży gastronomicznej ‘’Grube rozmowy’’ będą bardziej rozrywką - w Twoim programie jest wiele elementów humorystycznych - czy też mogą się czegoś nauczyć z Twojego programu?

I to, i to. Najbardziej zależy mi na pokazaniu tego, co musieli przejść, by znaleźć się w tym momencie, gdzie są teraz - czyli odnieśli sukces, cieszą się uznaniem, rozwijają biznesy. Wspomniałem o mistrzu świata sushi Alon Thanie - warto posłuchać o tym, ile musiał znieść upokorzeń, ile musiał godzin pracować dziennie, ile dni w tygodniu, żeby dojść do tego momentu, w którym jest teraz. Tam samo Kurt Scheller, który mówił, że jako młody adept sztuki kuchennej już o godz. 7 był pracy w kuchni i często pracował po 16-18 godzin dziennie po to, żeby coś w życiu później osiągnąć. Często pytam gości o codzienne zwyczaje. Co robią, żeby zmieścić tyle aktywności w swoim życiu. Uważam, że dla każdego jest to ciekawa forma inspiracji i odpowiedzenie na pytanie, jak dwie doby zmieścić w 24h.

Dziękuję za rozmowę.

*Paweł Gruba, pomysłodawca i prowadzący program „Grube Rozmowy” emitowanego co niedziela o godz. 15 na YouTubie, gdzie zaprasza na spotkania ludźmi ze świata gastronomii. Przez sześć sezonów był managerem restauracji w programie ‘’Hell's Kitchen. Piekielna Kuchnia’’. Konsultant, prowadzący i trener w projekcie Akademia Mistrzów Smaku by Belvedere w Łazienkach Królewskich. Organizuje bądź współtworzy największe eventy gastronomiczne w Polsce oraz prowadzi komentowane kolacje, wydarzenia kulturalne czy konferencje. Współwłaściciel projektu V4B Vision For Business, który wpływa na zwiększenie zysków w restauracji. Wraz z zespołem opiekuje się ponad 200 lokali gastronomicznych, które co miesiąc monitoruje.