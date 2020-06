Gruby Benek otwiera pizzerię w Gdańsku

View this post on Instagram

Do wszystkich pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP), obsługiwanych składami Pendolino wracają usługi gastronomiczne. Zjeść będzie można przy zachowaniu specjalnych zasad ostrożności 🚅 . #pendolino #wars #gastronomia #wpociągu #wpociagu #pociąg #pociag #gastronomy #intercity #horecatrends