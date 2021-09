Gruby Benek otwiera pizzerię w Piszu

Sieć Gruby Benek powiększyła się o kolejną pizzerię. Tym razem w Piszu na Mazurach.

Data: 03 września 2021

Gruby Benek na Mazurach

Pizzeria Gruby Benek w Piszu mieści się w nowym budynku przy ulicy Staszica 3. Lokal oficjalnie powitał gości w ostatnich dniach sierpnia, a oprócz sprzedaży na miejscu realizuje też dostawy.

W menu, obok pizzy w amerykańskim stylu, z której słynie sieć Gruby Benek, znalazły się też inne flagowe produkty marki: firmowe BenBurgery i smażone kurczaki BenKura.

Jak zapowiada sieć, Gruby Benek za chwilę powiększy się o kolejny lokal i prowadzi rozmowy z nowymi franczyzobiorcami.

Pizzeria Gruby Benek w Piszu jest otwarta od niedzieli do czwartku od 11.00 do 22.00, a w piątki i soboty do 23.00.