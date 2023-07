Grzegorz Łapanowski: bary mleczne przeżywają renesans (WYWIAD)

Grzegorz Łapanowski w rozmowie z nami opowiedział m.in. o kluczowych kwestiach związanych z otwarciem nowego lokalu.

Fundamentalnym założeniem biznesu jest to, żeby on się składał finansowo. Jak powiedział Marcin Przybysz z Epoki, najważniejsze jest to, co pod koniec dnia będzie świecić się na zielono, czyli wiadomo, że chodzi o punkt wynik ekonomiczny. Oczywiście można go osiągnąć na wiele różnych sposobów – powiedział.

Myślę, że kluczowe jest wzajemne zaufanie i komunikacja w realizacji projektu, to znaczy, że było to „flow” między zamawiającym a wykonawcą. To jest bardzo ważne, bo pod koniec dnia spędzimy ze sobą sporo czasu. Myślę, że ważne jest to pytanie, które sobie dzisiaj wszyscy zadają: jak się dostosować do tych nowych warunków? Bo te warunki się zmieniły. Kiedyś inaczej się liczyło food cost, inaczej koszty pracownicze, koszty energii. Dzisiaj koszty jedzeniowe są wysokie i wszystkie pozostałe, a jednocześnie tak jak powiedziałeś, konfrontujemy się z tym, że jest bardzo trudno o pracowników. Jednocześnie wymagania konsumenta są bardzo wysokie, jak wymagania cenowe i jakościowe – dodał.