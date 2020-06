Gwiazdkowa restauracja Senses zawiesiła działalność

View this post on Instagram

Start-up Challenge 2020 – zgłoszenia do 6 lipca Aplikacje do piątej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 6 lipca br. Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 2-4 września 2020). To dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. #startupchallenge #konkurs #startup #startupdays #eec #europeaneconomivccongress #europejskikongresgospodarczy #wrzesień #kongres #gospodarka #horeca #branzaspozywcza #portalspożywczy #horecatrends @portalspozywczy.pl @estartupdays