Hala Gwardii wkrótce zostanie zamknięta!

Jak czytamy w artykule na stronie internetowej radia, obecnie trwają poszukiwania inwestora, który w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wyremontuje Halę Gwardii, a następnie zostanie zarządcą budynku na 30 lat.

Według informacji podanych przez ratusz miejski prace budowlane ruszą nie wcześniej niż w drugiej połowie 2024 r.

Wygląd budynku ma zostać przywrócony do pierwotnych założeń (m.in. poprzez odnowienie detali architektonicznych, rozmurowanie okien piwnicznych), a fasady zabytkowego obiektu muszą zostać odsłonięte. To z kolei wiąże się z koniecznością przeniesienia do innej części targowiska 20 stoisk obecnie stojących przy zabytkowej ścianie. Jak jednak uspokaja Karolina Zdrodowska, stołeczna dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego: żadne ze stoisk nie zostanie zlikwidowane, a kupcy nie muszą obawiać się o swoją obecność na targowisku - czytamy w artykule na stronie ratusza miejskiego.