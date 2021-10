Halloween 2021: Browary Warszawskie zapraszają na Dyniobranie

Od 29 października do 7 listopada w Browarach Warszawskich potrwa Dyniobranie. Z tej okazji wybrane restauracje i kawiarnie przygotowały specjalne dania, desery i napoje z dynią w roli głównej.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 28 października 2021 11:14

Koniec października to czas, kiedy pękate dynie witają nas w witrynach restauracji, sklepów, ogródków. Smaki jesieni zagościły również w kartach restauracji i kawiarni w Browarach Warszawskich Dyniobranie, to wstęp do cyklicznych wydarzeń, które będę celebracją smaków jesieni, zimy, wiosny czy lata. Goście będą mogli spróbować limitowanych dań z sezonowymi składnikami, które aktualnie będą królować na talerzach.

Halloween w Browarach Warszawskich

Już w samym wejściu do Browarów, w Deseo czekają na nas tajemnicze i tematyczne desery w stylu petit gateau - Halloween i Bloody Nika. W cukierni wypijcie także Pumpkin Spice Latte i skosztujecie czekoladowych czaszek.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dyniowego latte będzie można spróbować także w dobro&dobro cafe oraz w Etno Cafe. Z kolei na limitowane koktajle warto zajrzeć do Munji. Z kolei halloweenowe pączki z dyniowo-pomarańczowym nadzieniem można spróbować kawiarni Vita Cafe. Natomiast piekarnia Bakery specjalnie z tej okazji przygotowała chleb na zakwasie z dynią.

W sercu Browarów, w nowo otwartym Food Hall Browary na gości czekają dyniowe propozycje. Restauracje działające w dawnej Leżakowni - części historycznego Browaru Haberbuscha i Schielego - specjalnie na Dyniobranie przygotowały jesienne menu.

Jasna Sprawa zaprasza na aromatyczny krem z pieczonej dyni z imbirem podawany w świeżej dyni Hokkaido, a S’poke Bowl & Śledzie na halloweenowy bowl z dynią Hokkaido w miso i miodzie z prażonymi orzeszkami ziemnymi, avocado, marynowanym shitake i japońską sałatką ziemniaczaną.

Z kolei w Seafood Bar spróbujemy curry z kerali z krewetkami, dynią piżmową, chutneyem śliwkowym i ryżem japońskim. A’panu occo ?! stawia na kimchi z buraka ze śliwką, panierowaną dynią marynowaną sosem sojowym, imbirem oraz majonezem szczypiorkowym z chorizo. Octo Pasta & Pizza przez tydzień będzie serwowała czarne makarony z pieczoną dynią Hokkaido i dodatkami. A Boston Burger zaserwuje burgera z chutney dyniowym

Dynia na słodko i wytrawnie

W aktualnym menu Browaru Warszawskiego znajdziemy rozgrzewający krem z dyni ze smażonymi krewetkami i dyniową pastą. Do tego oczywiście piwo. W historycznych piwnicach znajduje się 20 zbiorników, gdzie warzy się 18 rodzajów rzemieślniczego piwa, w tym legendarne Grodziskie i Porter.

Od 29 października do 7 listopada we włoskiej restauracji Pizza Lecentano na Gości czekają dwie jesienne propozycje - ravioli z dynią w sosie pecorino lub dyniowe risotto z Coppa di Parma i szafranem.

Starowarszawska Gastronomja zaskoczy wegańskim ceviche z dyni podawanym z awokado oraz wegetariańskim kremem z dyni z popcornem o smaku mango-wanilia. Natomiast w restauracji Olivos Cafe & Restaurant będzie okazja do spróbowania ich autorskiej zupy z dyni pizzy na sosie dyniowym i tradycyjnego dyniowego deseru.

Browary Warszawskie zapraszają na Dyniobranie w dniach 29 października - 7 listopada, które idealnie łączy się z weekendem halloweenowym