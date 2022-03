HoReCa dla Ukrainy 

Polski sektor HoReCa kolejny raz pokazał, że potrafi mówić jednym głosem podczas kryzysu na świecie i dzielnie wspiera Ukrainę.

Wiosną 2020 roku podczas pierwszej fali pandemii gastronomia pomimo własnych problemów związanych z zamknięciem lokali potrafiła zmobilizować się i dzielnie wspierać walczących z koronawirusem medyków.

Teraz w obliczu wojny na Ukrainie Polacy oraz sektor gastronomiczny w kraju nad Wisłą ponownie stają na wysokości zadania i pomagają na wszelkie możliwe sposoby Ukraińcom.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Gotowanie na granicy

Na pomoc zmarzniętym i wygłodniałym obywatelom Ukrainy, którzy godziny spędzili na dotarciu do granicy polsko - ukraińskiej, popędziły food trucki z całej Polski. Akcje gotowania na granicy zainicjowali m.in. Michał Skoczek ze Street Food Polska oraz twórcy zjazdu food trucków Żarcie na Kółkach, łącząc swoje siły w Moniką Brodką.

Darmowe posiłki i zbiórki dla obywateli Ukrainy

Każdy pomaga jak potrafi. Część stołecznych restauracji jak np. Czerwony Wieprz zaoferowały darmowe posiłki wszystkim obywatelom Ukrainy.

Na podobny ruch zdecydowała się Anna Klajmon, szefowa kuchni w stołecznej Cafe Kulturalna, której zespół tworzą w dużej części obywatele Ukrainy. Dd kilku dni Ania gotuje codziennie nawet 600 porcji zupy dla uchodźców z Ukrainy

Z kolei inne lokale jak np. stołeczny LAS organizują zbiórkę niezbędnych, codziennych środków do życia, które zostaną przekazane na Ukrainę.

W zbiórkę potrzebnych środków do życia zaangażował się również świeżo upieczony juror programu MasterChef Junior Tomasz Jakubiak. Kucharz razem ze swoim przyjacielem w gdańskiej restauracji Schabowy Mielony i Takie Tam zorganizował punkt zbiórki rzeczy potrzebnych do życia, które zostaną przekazane Ukrainie.

Hotele udostępniają swoje pokoje dla obywateli Ukrainy

Właściciele hotelu "Duet" w Chełmie zawiesili dotychczasową działalność hotelarską, aby przyjąć uchodźców z Ukrainy. Wnętrza hotelu zamieniły się w centrum pomocy dla obywateli kraju ogarniętego wojną. Hotel zapewnia im wyżywienie oraz nocleg.

Z kolei Polski Holding Hotelowy zgłosił swoje hotele do urzędów wojewódzkich w ramach pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Na podobne kroki zdecydowały się także inne hotele w całym kraju.

Bojkot rosyjskich produktów

Kolejne sieci handlowe wycofują z ofert swoich sklepów wszystkie produkty pochodzące z Rosji i Białorusi. Podobną drogą poszła część lokali gastronomicznych, które ze swojej oferty postanowiły wycofać produkty pochodzenia rosyjskiego. W mediach społecznościowych restauracji należących do Artura Jarczyńskiego pojawił się film, na którym widać, jak rosyjska wódka jest wylewana do toalety.

Na bojkot rosyjskich produktów zdecydował się również Jacek Trybuchowski, współwłaściciel restauracji Nine's, którą prowadzi wspólnie z Robertem Lewandowskim.

HoReCa dla Ukrainy

Wymienione powyżej przykłady to część wielkiej pomocy niesionej przez sektor HoReCa Ukrainie. Śledzimy gastronomię na co dzień i widzimy, jak wiele dobra przekazuje naszym wschodnim sąsiadom. Z przyjemnością będziemy o tym pisać i nagłaśniać wszelkie tego typu akcje, bo zasługują na wielkie brawa. Piszczcie do nas i przesyłajcie informacje o pomocy obywatelom Ukrainy, a my z pewnością opublikujemy artykuły na ten temat. Horeca razem dla Ukrainy!