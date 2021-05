HoReCa i turystyka szukają pracowników

Na rynku pracy HoReCa widać ogromny problem z szybkim rekrutowaniem osób. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, osoby obsługujące kawiarnie, ale także recepcjoniści oraz pracownicy hotelowi.

Niebawem liczba ofert pracy w turystyce i gastronomii może odnotować spory wzrost. Od 8 maja dla gości otwarte zostaną hotele (maksymalnie 50-proc. obłożenie), 15 maja rusza gastronomia zewnętrzna (działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik), od 29 maja gastronomia wewnętrzna (maksymalnie 50 proc. obłożenia, ścisły reżim sanitarny).

Choć branże będą potrzebowały na gwałt pracowników, to gastronomia czy hotelarstwo nie są już wymarzonymi kierunkami pracy dorywczej i sezonowej. Pandemia bardzo wyraźnie pokazała, że nie są to branże z pewnym zatrudnieniem. W efekcie wiele osób zdecydowało się na przebranżowienie i nic nie wskazuje na to, aby chcieli wrócić do restauracji czy hoteli.

- Nie możemy się dziwić, że restauracje, kawiarnie czy hotele w czasie pandemii, by obniżyć koszty, decydowały się na ograniczanie zatrudnienia. Wielu pracowników samoistnie zrezygnowało z pracy, bo nie mogli liczyć np. na napiwki czy premie, a samo wynagrodzenie nie było dla nich satysfakcjonujące. Obecnie jest ogromny problem z szybkim rekrutowaniem osób do pracy. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, osoby obsługujące kawiarnie, ale także recepcjoniści oraz pracownicy hotelowi. Po wielu miesiącach, gdy w tym sektorze się zwalniało, nastąpił ruch. Wynagrodzenia nie są póki co imponujące, delikatnie poniżej stawek sprzed pandemii, ale mówimy tutaj wciąż o zatrudnianiu ludzi w czasie pandemii, w branżach, które zostały przez nią najmocniej dotknięte – mówi Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.