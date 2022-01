HoReCa w Polsce jest otwarte na pracowników z Ukrainy

HoReCa potrzebuje pracowników i chętnie kieruje oferty pracy do obywateli Ukrainy. Liczą się zezwolenie na pracę, książeczka sanepid i dobre chęci. ''Reszty Cię nauczymy''.

Agencje pracy raportują o wzroście rekrutacji pracowników z Ukrainy na początku 2022 r. Przyznają, że tak gorącego stycznia nie miały od początku pandemii. Gremi Personal, międzynarodowa agencja zatrudnienia wkrótce otworzy dodatkowe biura w Odessie i Charkowie.

Właściciel agencji Evgenij Kirichenko przyznaje, że już w 2020 r. popyt na pracowników był tak duży, że jego firma zorganizowała kilka lotów czarterowych, a potem uruchomiła stałe rejsy autobusowe oraz ośrodki odbycia kwarantanny dla obcokrajowców. A w 2021 r. zapotrzebowanie na pracowników w branżach transport, logistyka, przetwórstwo, handel oraz HoReCa - wzrosło o 90 proc. w porównaniu do 2020 r.

- Już w ciągu pierwszych tygodni 2022 roku obserwujemy ok. 40 proc. wzrost rekrutacji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - przyznaje Evgenij Kirichenko.

Vitaliya Korshun, kierownik ds. klientów kluczowych w Gremi Personal podaje horecatrends.pl, że pracownicy zagraniczni pracują obecnie w Polsce w każdym segmencie HoReCa i prawie na każdym stanowisku.

- Oprócz stanowisk menedżerskich, na których odsetek obcokrajowców jest na razie relatywnie niewielki. Chociaż obserwujemy w ostatnich latach wzrost liczby obiektów hotelarskich i gastronomicznych otwieranych przez przedsiębiorców ze Wschodu - mówi Vitaliya Korshun.

Dokształcimy na miejscu

Zwraca uwagę, że zapotrzebowanie na personel w branży HoReCa jest tak duże, że pracodawcy gotowi są przyjmować pracowników bez doświadczenia i dokształcać ich już na miejscu.

- Chodzi jednak o stanowiska niezwiązane z obsługą klienta. Tam, gdzie wchodzi w grę kontakt z klientem jest wymagana przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego - podkreśla kierownik ds. klientów kluczowych.

I dodaje: - Mimo to, doświadczeni pracownicy, na przykład kucharze, są zawsze mile widziani. Mają możliwość zarabiać kilkakrotnie więcej niż osoby do przyuczenia, a stawki dla nich rosną rok do roku, zwłaszcza w sezonie turystycznym.

Pracowników poszukują restauracje, kawiarnie, bary, hotele w całej Polsce, a zagraniczni pracownicy są chętni pracować w branży HoReCa - leganie zatrudnieni i właściwie opłacani, w godziwych warunkach pracy.

- Jako agencja współpracujemy więc tylko z tymi klientami, którzy też są na to gotowi. Znamy ten biznes od środka, ponieważ nasza firma również inwestuje w hotele na Ukrainie, jesteśmy pewni, że uczciwy i etyczny pracodawca zmniejsza poziom rezygnacji i rotacji pracowników, pozyskuje zmotywowany do pracy personel i, jako skutek, zadowolonych gości. Takim pracodawcom chętnie pomagamy wypełnić wakaty z maksymalną korzyścią dla wszystkich stron - podsumowuje Vitaliya Korshun.

Prawie 73 proc. cudzoziemców pracujących w Polsce to Ukraińcy

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. wydano w Polsce 406,5 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Aż 72,6 proc. wydanych zezwoleń dotyczyło obywateli Ukrainy. Drugą co do wielkości nacją pracującą w naszym kraju są obywatele Białorusi, kolejnymi Gruzji i Mołdawii. Ma to odzwierciedlenie w ofertach pracy firm działających na rynku HoReCa, które wiedzą, że do Polski tłumnie napływają pracownicy zza wschodniej granicy.

McDonald’s Polska informacje o rekrutacji przedstawia w czterech językach: polskim, angielskim, ale i rosyjskim, i ukraińskim. Na podstronach w językach rosyjskim i ukraińskim do pracy zachęca ''Olja, menedżer restauracji'', a sieć zapewnia, że ‘’McDonald’s zatrudnia ludzi różnych narodowości, a każdy czuje się jak w domu’’.

Przyszłym pracownikom ''Maka'' pochodzącym z Ukrainy do zatrudnienia potrzebne będą ''Paszportowe Zezwolenie na Rezydencję (Karta Pobytu) zawsze z decyzją na podstawie której zostało wydane, polska Karta Pobytu, wiza''. Jeśli kandydat na pracownika studiuje na polskiej uczelni w trybie stacjonarnym, potrzebne jest również zaświadczenie z uczelni, które potwierdza jego status.

Pracuj jak Oksana w Pizza Hut

W KFC zakładka ''Praca'' jest dostępna w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Pizza Hut na stronie ''Kariera'' reklamuje pracę w swoich lokalach hasłem: ''Adam, Kamil, Kasia, Oksana, Agnieszka, Asia. My pracujemy w restauracji Pizza Hut''.

Sieć Max Premium Burgers oświadcza, że chce ''zatrudniać pracowników posiadających zróżnicowane wykształcenie, pochodzenie i doświadczenie, dzięki czemu nasze zespoły dysponują szerokim wachlarzem umiejętności, takich jak znajomość języków, doświadczenia międzynarodowe i kulturowe oraz mają różne doświadczenia życiowe i perspektywy’’.

Na żadnej z wyżej wymienionych stron nie podkreślano, że kandydat musi znać język polski - dominowało raczej nastawienie ''liczą się Twoje chęci'' i ''oczekujemy pozytywnego nastawienia do pracy i gości restauracji''. To większy trend, bo sporo w wielu ofertach przyszli pracodawcy nie wspominają słowem o doświadczeniu, umiejętnościach, wykształceniu - przykładem niech będzie hasło ze stron rekrutacyjnych sieci pijalni czekolady: ''Wymagany sanepid. Reszty Cię nauczymy''.

Co ciekawe kwestie językowe pojawiają się w ofertach pracy w hotelach, gdzie wiele stanowisk jest związanych z bezpośrednim kontaktem z gośćmi, np. w recepcji i SPA. Tam w wymaganiach często pojawia się ''znajomość języków polskiego i angielskiego''.