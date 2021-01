IGGP: branża gastro to ważny segment rynku i ekonomii, często niedoceniany

- Czeka nas zamknięcie ponad 15 000 lokali gastronomicznych, pracę bezpowrotnie w branży straci ponad 200 000 ludzi gdzie najbardziej narażeni to grupy wykluczonych lub pominiętych w pomocy finansowej, pomimo zapewnień przedstawicieli rządu, że nie zostawią żadnego przedsiębiorcy bez pomocy. Dlatego Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej i Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej poprzez swoich 49 przedstawicieli regionalnych rozpoczęły proces przygotowawczy do procesu zbiorowego w celu uzyskania rekompensaty finansowej dla firm nowo otwartych, tuż przed pandemią i firm pominiętych w PFR 2.0. - mówi Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 15 stycznia 2021 09:50

Komentarz Jacka Czauderny, prezesa zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Branża gastronomiczna jest podzielona na 4 grupy przedsiębiorców:

1. Pierwsza grupa tzw. "spokojnych przedsiębiorców” , która otrzymała dofinansowanie z PFR 1.0 i otrzyma pewnie dofinansowanie z PFR 2.0, pod warunkiem spełnienia warunku PKD...

2. Druga grupa, tzw. "wykluczonych przedsiębiorców" z faktu światowej pandemii, którzy mają status firm nowo otwartych, tzn. po 1 listopada 2019 r. Ta grupa przedsiębiorców, najbardziej poszkodowanych, nie otrzymała 1 PLN dofinansowania w czasie pandemii, ani z PFR 1.0 ani z PFR 2.0. Jest w najtrudniejszej sytuacji, skazana w większości przypadków na bankructwo, bez jakiejkolwiek płynności finansowej.

3. Trzecia grupa, tzw. "pominiętych przedsiębiorców" , którzy otrzymali dofinansowanie z PFR 1.0 a teraz zostali poprzez kwalifikację PKD w PFR 2.0 pominięci. Grupa 2 i 3 jest w dramatycznej sytuacji finansowej a w szczególności pracownicy zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, obecnie bez środków do życia. To nie jest tylko branża gastronomiczna, tzn. restauracje, bary i kawiarnie czy dyskoteki. Mam tutaj na myśli specjalistycznych dystrybutorów do gastronomii, wypożyczalnie sprzętu gastronomicznego i producentów żywności do gastronomii sprzedających swoje wyroby na miejscu.

- Wszystkie wymienione powyżej grupy przedsiębiorców gastronomicznych nie mają pojęcia, kiedy zaczną normalnie funkcjonować poza grupą czwartą “zadowolonych przedsiębiorców” - wynosy/wywozy i tzw. Drive-thru, czyli zawsze sprzedających na wynos do samochodów. Ta grupa przedsiębiorców ma wzrosty sprzedaży i pandemia dla kategorii sushi, pizzy i hamburgerów jest czasem żniw w biznesie, przy jednoczesnym spadku kosztów stałych (często zredukowany ilościowo personel - kelnerzy i sprzątający sale konsumpcyjne) i tym samym zwiększonych zyskach. Generalnie w każdej grupie, nawet w tej czwartej w większości przypadków, poza znanymi sieciami drive-thru, setki tysięcy pracowników gastronomii straciło pracę w wyniku redukcji stanowisk i kosztów stałych. Czeka nas zamknięcie ponad 15 000 lokali gastronomicznych, pracę bezpowrotnie w branży straci ponad 200 000 ludzi gdzie najbardziej narażeni to grupy wykluczonych lub pominiętych w pomocy finansowej, pomimo zapewnień przedstawicieli rządu, że nie zostawią żadnego przedsiębiorcy bez pomocy. Rząd Polski zostawił bez pomocy nowo otwarte firmy i w PFR 2.0 zapomniał o firmach zależnych całkowicie od branży gastronomicznej - zamknięcie tej branży albo niekonstytucyjne ograniczanie w sposób ciągły swobody działalności gospodarczej pozbawia automatycznie dostawców do tego segmentu rynku, obrotów i możliwości utrzymania zatrudnienia, co spowodowało na przełomie listopada i grudnia 2020 r. masowe zwolnienia w firmach dystrybucyjnych - wylicza.