IGGP: chcemy mówić jednym głosem do przedsiębiorców gastronomicznych (wywiad)

16 września miała miejsce konferencja prasowa inauguracyjna działalność Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. O instytucji i jej roli w polskiej gastronomii powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Jacek Czauderna, prezes zarządu IGGP.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 17 września 2020 10:21

Horecatrends.pl: Jak doszło do powstania Izby Gospodarczej Polskiej Gastronomii?

Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej: Gastronomia przeżywa obecnie bardzo duże problemy i w tym celu powstała Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, żeby mówić jednym głosem do przedsiębiorców gastronomicznych. Chcemy integrować branżę gastronomiczną i wszystkie branże, które dostarczają produkty dla gastronomii. Kolejny temat, który Izba ma w swojej misji, to pełnienie roli Rzecznika Interesu Gastronomów. Rzecznik będzie przyjmować wszystkie zapytania i problemy, które mają nasze koleżanki i koledzy z branży gastronomicznej. Będziemy dla członków Izby te problemy rozwiązywać we współpracy z naszymi strategicznymi partnerami, branżowymi partnerami i dostawcami, żeby zapewnić jak najbardziej efektywne ekonomicznie rozwiązania dla biznesu gastronomicznego.

Jakie są główne cele, która stawiają sobie Państwo w działalności Izby?

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej przede wszystkim integruje przedsiębiorców. Będziemy działać zadaniowo. Mamy już wyznaczone cele, które są przedstawione na naszej stronie internetowej. Te zadania są rozdzielone pomiędzy członków zarządu, członków rady izby. Wśród najważniejszych zadań należy wymienić nasze strategiczne partnerstwo ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Mamy duży projekt pod tytułem „8 procent VAT dla gastronomii na wszystkie towary na stałe, a nie okresowo”. Drugi ważny projekt, który mamy na liście, to ogródki firmowe. Trzeci to grupy zakupowe. A czwarty to programy wdrożeniowe dla gastronomii.

Dlaczego warto dołączyć do IGGP? Jakie korzyści będą płynąć do restauratorów z tytułu bycia członkiem Izby?

Przede wszystkim chcemy zaproponować korzyści finansowe dla członków Izby. Chcemy stworzyć grupy produktów, które będą mieć specjalne ceny tylko dla członków Izby. Drugi temat to specjalne produkty wdrożeniowe czy szkoleniowe, które również dla członków Izby będą mieć specjalne oferty cenowe i organizacyjne. Trzeci element, o którym już wspomniałem, to integracja branży. Będziemy chcieli spotykać się, wymieniać doświadczenia i praktyki z restauratorami z Polski, z Europy i ze świata, żeby nawzajem inspirować się. Myślę, że branża dotychczas była troszeczkę zdecentrylizowana, fragmentarycznie zarządzana przez poszczególnych przedsiębiorców. My chcemy teraz ten głos zintegrować i wystąpić z różnymi postulatami do organizacji samorządowych i rządowych, żeby poprawić widoczność i promować polską sztukę kulinarną i polskie produkty.

Dziękuję za rozmowę.