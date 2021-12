IGGP: restauratorzy nie mają uprawnień do sprawdzania zaszczepienia gości

Od 1 grudnia, w związku z rozwojem pandemii koronawirusa w naszym kraju, wprowadzono nowe obostrzenia dot. m.in. zmniejszenia limitów obłożenia w restauracjach i hotelach. Przedstawiciele Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wydali w tej sprawie oświadczenie. Ich zdaniem: nie ma podstaw prawnych do żądania od gości lokali gastronomicznych uzyskania informacji na temat ich szczepienia.

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, jako reprezentanta środowiska gastronomicznego w Polsce, w odniesieniu do zmian wprowadzonych od 1 grudnia 2021 r. przez rząd RP w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowe limity w gastronomii od 1 grudnia. Co to oznacza?

Nowelizacja Rozporządzenia ukazała się 29 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 2177), a dziś weszła w życie. Mówi ona między innymi, że limit obłożenia w lokalach gastronomicznych może wynosić 50 procent (dotychczas 75 procent), a w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach i dyskotekach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób (dotychczas 150 osób). - Co ważne, do wymienionych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19 - alarmuje IGGP.

- Głos w tej sprawie już dawno zabrał Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydając komunikat, który jasno mówi, że wskazane Rozporządzenie i zmiany w nim wprowadzane nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Jedyną ewentualnością w tej kwestii jest dobrowolne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług podmiotu - czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji przez IGGP.

Warto zaznaczyć, że ani właściciele, ani kelnerzy i barmani nie mają żadnych uprawnień do sprawdzania faktu zaszczepienia gości.

- Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu.” Wobec powyższych, nie ma podstaw prawnych do żądania od gości lokali gastronomicznych uzyskania informacji na temat ich szczepienia. Niewiadomą pozostaje również kwestia zasad weryfikacji oraz tego, kto byłby do takiej roli uprawniony.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej gwarantuje pomoc dla Członków Izby, którzy spotkają się z problemem natury prawnej w tej kwestii.

COVID-19: Zmiany w limitach w praktyce

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. zmieniły się też limity osób m.in. w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych czy kościołach.

- Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, wesołe miasteczka, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)

- Zgromadzenia, wesela, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (obecnie 150 osób).

- Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).

Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, kasyna, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy, galerie handlowe, domy i ośrodki kultury, pokoje zagadek, sale zabaw, biblioteki– 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)

Uwaga! Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

W załączniku rozporządzenie dotyczące obostrzeń od 1 grudnia.