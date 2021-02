IKEA Katowice: ulubione produkty z oferty IKEA Food dostępne na wynos

Odwiedzając sklep IKEA w Katowicach, można skorzystać z poszerzonej oferty Bistro, która w ostatnim czasie została wzbogacona o wybrane dania restauracyjne z kuchni IKEA. Wszystkie dania serwowane są na wynos.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 09 lutego 2021 10:40

Klopsiki szwedzkie (zarówno w wersji mięsnej, jak i roślinnej), hot-dogi w zestawie, ale także tarta z białą czekoladą oraz latte karmelowe - to tylko część z oferty, jaka dostępna jest w Bistro, zlokalizowanym przy wyjściu ze sklepu, za linią kas sklepu IKEA w Katowicach.

- Dania restauracyjne z kuchni IKEA i Bistro cieszą się sporą popularnością wśród naszych klientów. Ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem branży gastronomicznej dań nie możemy serwować na miejscu w Restauracji IKEA. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom - nasi klienci od dłuższego czasu pytali m.in. o możliwość kupna hot-dogów - poszerzyliśmy ofertę bistro. Wszystkie danie serwowane są na wynos - mówi Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.



Warto podkreślić, że w ofercie Bistro oraz Dań restauracyjnych z kuchni IKEA coraz więcej można znaleźć produktów pochodzenia roślinnego.

- IKEA chce, aby zdrowe i zrównoważone wybory były najbardziej pożądaną opcją, jednocześnie pokazując, że żywność pochodzenia roślinnego może być naprawdę pyszna, a zrównoważone produkty przystępne cenowo. Zgodnie ze strategią „People and Planet Positive” chcemy m.in., aby do 2025 roku 50% głównych posiłków oferowanych w Restauracjach IKEA miało pochodzenie roślinne - podkreśla Monika Kosakiewicz-Komasara.

W sklepie IKEA Katowice oprócz bistro działa także Sklepik Szwedzki, gdzie można kupić m.in. klopsiki szwedzkie i inne produkty do samodzielnego przygotowania. Wśród produktów nie brakuje tych z certyfikatem UTZ, które są gwarancją tego, ze pochodzą ze zrównoważonych upraw i zostały wyprodukowane z szacunkiem dla ludzi i środowiska. To na przykład: kawa PÅTÅR, herbata EGENTID, czy czekolada BELÖNING.

Popularność oferty IKEA Food w sklepie IKEA w Katowicach pokazują liczby. W roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 – sierpień 2020) sprzedano m.in:

• blisko 450 000 szt. hot-dogów

• ponad 60 000 szt. hot-dogów Vega

• blisko 3,4 mln szt. klopsików

Przypomnimy, że obok zakupów w sklepie klienci IKEA mogą skorzystać z kanałów online IKEA.



- Nasi klienci mogą korzystać z oferty online za pośrednictwem strony IKEA.pl i w ramach usługi „Zamów i Odbierz” odebrać zakupiony produkt w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA (w woj. śląskim funkcjonują one w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach, Bielsku-Białej), a także - w ramach Mobilnych Punktów Odbioru Zamówień IKEA - w Rybniku oraz Tarnowskich Górach. Koszt tej usługi jest stały i wynosi 29 zł niezależnie od wielkości zamówienia. IKEA oferuje także usługę „Dostawa do Paczkomatów”. Klienci kupujący produkty online mogą wybrać jeden z ponad 9 tysięcy Paczkomatów InPost w całej Polsce (w tym 1370 w woj. śląskim). Nowa metoda dostawy jest dostępna dla około 4000 artykułów z oferty na IKEA.pl. Koszt usługi jest stały i wynosi 12 złotych. Produkty można zamówić także bezpośrednio do domu. W tej opcji koszt dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz miejsca, gdzie ma ono trafić - mówi Monika Kosakiewicz-Komasara, kierownik ds. klienta biznesowego, lokalnego marketingu / zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach.