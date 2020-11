IKEA otwiera sklepy, ale sklepowe restauracje pozostają zamknięte

Od soboty, 28 listopada br. sklepy IKEA zostaną ponownie otwarte dla klientów, natomiast ciągle pozostaną zamknięte sklepowe restauracje. Dania z kuchni IKEA dostępne będą w dalszym ciągu na wynos.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 27 listopada 2020 15:14

W sklepach IKEA będzie obowiązywał limit klientów (1 klient na 15m2), pojawią się dodatkowe stanowiska do dezynfekcji rąk dostępne w całym sklepie, a najczęściej dotykane przez klientów miejsca oraz powierzchnie wspólne będą dezynfekowane co najmniej co godzinę.

Z kolei ciągle pozostają zamknięte restauracje w sklepach. Dania z kuchni IKEA dostępne będą w dalszym ciągu na wynos. W Sklepikach Szwedzkich można za to niezmiennie kupić kultowe klopsiki szwedzkie i inne produkty do samodzielnego przygotowania w domu, świąteczne puszki imbirowych ciasteczek, pierniczki, kalendarz adwentowy czy tradycyjną korzenną zaprawę do grzanych napojów.