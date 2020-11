IKEA zmieni menu w lokalach. Klopsiki zostają!

IKEA zmieni menu w lokalach. Klopsiki zostają!

IKEA robi krok w stronę zrównoważonego rozwoju. Do menu restauracji dodaje nowe pozycje, oparte na składnikach pochodzenia roślinnego. To jeden z elementów nowego programu, który koncern zamierza zrealizować do 2025 r. Fanów kultowych klopsików uspokajamy - zostają w menu!

Autor: www.propertynews.pl Data: 24 listopada 2020 11:40