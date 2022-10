Ile kosztuje kolacja Farm Dining u Amaro? Rezerwacje można już robić na stronie

''Tego wieczoru poznasz filozofię tworzenia dań w oparciu o Kalendarz Natury, zakosztujesz specjalnie dobranych napojów i alkoholi botanicznych'' - czytamy na stronie projektu.

Koszt menu Amaro Chef’s table to 1150 zł od osoby. Do menu należy doliczyć 10% service charge.

Czytaj więcej Amaro o Forgotten Fields Farm: chcemy organizować kolacje na 12 osób, ''raczej nie będzie tanio''

W kalendarzu rezerwacji znajdują się terminy październikowe i listopadowe.

W programie ‘’Kulisy sławy’’ emitowanym w niedzielę 23 października Wojciech Modest Amaro zapowiedział, że będą to:

‘’(...) cztery spotkania w każdym miesiącu dla 12 osób, wybrańców (…) przy wspólnym stole, gdzie to doświadczenie będą przeżywać. Witamy gości w domu tak naprawdę. Podejmujemy ich we własnym domu, więc pokazujemy im nie tylko kuchnię, ale też nasz styl życia, tak jak my na co dzień zajmujemy się tym miejscem, co ono rodzi’’.