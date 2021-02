Ile wytrzyma polska gastronomia?

Na restauracjach przy głównych rynkach miast coraz częściej pojawiają się ogłoszenia „na wynajem”. To lokale z wysokimi czynszami, nastawione na obsługę turystów. Bez nich nie sposób sobie poradzić z gigantycznymi kosztami, podobnie jest w miejscach obsługujących spotkania biznesowe i okolicznościowe.

Autor: horecatrends.pl Data: 25 lutego 2021 13:56

Im bardziej elegancki koncept i wyszukane menu, tym większy problem z odnalezieniem się w wersji „z dostawą”. Niektóre już zrezygnowały z działalności, inne są zamknięte czasowo, a te, które działają, generują obroty na poziomie nie przekraczającym 10 procent dawnych przychodów. Lepiej radzi sobie segment casual i fast dinning, ale tu również nie można mówić o zyskach, a w najlepszym wypadku o przetrwaniu na rynku. Ile restauracji zamknie się na przestrzeni dwóch pandemicznych lat?

– Możliwe, że nawet 20 procent. Ta ilość w głównej mierze zależy od czasu obowiązywania i zakresu obostrzeń, pomocy dla branży, ale również… letniej aury – mówi Izabella Borowska z doradczej firmy IDB Consulting.

Inwestycje w lokale rzadko kiedy sięgają kilkudziesięciu tysięcy, najczęściej to kwoty kilkuset, a nawet kilku milionów złotych. Na tym etapie bardziej opłaca się sięgnąć po oszczędności, a nawet wziąć kredyt na spłatę najważniejszych zobowiązań, aby tylko uratować biznes i po pandemii wrócić na rynek. To nie tylko kwota zainwestowanych funduszy, to pasja, często jedyne źródło przychodu całej rodziny, sposób na życie czy spełnienie marzenia. Ci ludzie będą do końca walczyć o swoje „gastronomiczne dzieci”, często wbrew rachunkowi ekonomicznemu.

Są też tacy, którzy mówią, że po prostu nie stać ich na bankructwo – jeżeli zamkną interes, będą musieli zwrócić otrzymaną pomoc, a ta dawno została przeznaczona na bieżące wydatki. Nieliczni (często ci, którzy nie otrzymali żadnej pomocy) decydują się na otwarcie wbrew obowiązującym obostrzeniom. Mówią, że nie mają już nic do stracenia, większość jednak obawia się możliwych konsekwencji i czeka na rozluźnienie obostrzeń.

– Gastronomowie to ludzie czynu. Inaczej nie odnaleźliby się w tej trudnej i nieprzewidywalnej branży. Dlatego też każdego dnia szukają rozwiązań, by ratować swój lokal i zapewnić pracę swoim ludziom. Dziś dostosowują ofertę do opcji na wynos, czasami w stu procentach zmieniają menu, do tego przygotowują specjalne zestawy, świąteczne oferty czy produkują weki na wynos. Działania te pozwalają zminimalizować straty, podnieść morale i utrzymać miejsca pracy – mówi Agata Zarębska, doradczyni ds. gastronomii i organizatorka festiwali kulinarnych.

Niektórzy mieli to szczęście, że mogli liczyć na obniżki czynszu (np. prezydent Łodzi zwolniła z tych opłat tych, którzy wynajmują lokale od miasta), do tego należy doliczyć chwilę wakacyjnego oddechu i oczywiście wszelkiego typu tarcze, programy unijne czy dotacje. Oczywiście nie oznacza to, że branża jest dochodowa. To pokazuje jedynie, że zanim się podda, wyczerpie wszystkie istniejące możliwości. Ale one bywają bardzo różne. Jeżeli elegancka restauracja otworzyła się w topowej lokalizacji kilka miesięcy przed lockdownem, musi zmierzyć się z wysokimi kosztami, prawie całkowitym spadkiem obrotów i brakiem państwowego wsparcia. Nie ma tu żadnego porównania dla osiedlowej pizzerii czy rodzinnych obiadów domowych, a może okazać się, że i te będą w najbliższych miesiącach walczyły o przetrwanie na rynku.