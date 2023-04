Inauguracja Sceny Food Fyrtla w Poznaniu. Gwiazdą Adi Nowak

Food Fyrtel otwiera nową przestrzeń

– Food Fyrtel cieszy się rosnącą popularnością. Od samego początku zależało nam na tym, by był czymś więcej niż konceptem gastronomicznym. Chcemy, by odpowiadał na potrzeby klientów oraz mieszkańców Poznania, dlatego rozszerzyliśmy go o nową przestrzeń. Dzięki powstaniu Sceny Food Fyrtla, miejsce zyska jeszcze ciekawsze oblicze i stanie się centrum interesujących wydarzeń – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.



Scena FF doskonale wpisuje się w koncept Food Fyrtla, który wyróżnia się nie tylko gastronomią, ale również szeregiem aktywności i atrakcyjnych wydarzeń. Zgodnie z ideą #food #friends #fun to miejsce spotkań i rozrywki, idealne do spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół i rodziny. Ciekawe wnętrza, niezobowiązujący klimat, pyszne jedzenie i szereg różnorodnych atrakcji przyciągają klientów z różnych grup docelowych. Food hall jest otwarty 7 dni w tygodniu i m.in. z uwagi na swój całoroczny charakter jest jedynym tego rodzaju miejscem w Poznaniu i regionie. Nowo powstała scena i organizowane na niej wydarzenia sprawią, że Food Fyrtel będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem.

Adi Nowak na scenie Food Fyrtla

Uroczyste otwarcie Sceny Food Fyrtla odbędzie się w sobotę 15 kwietnia. Gwiazdą wieczoru będzie Adi Nowak – jeden z najpopularniejszych obecnie polskich raperów. Jego występ poprzedzi koncert zespołu NIEMOC, a na afterparty zagra Dj Mike G.

