Internetowe FRSiH: Jak przeżyć emocje związane z zatrzymaniem biznesu?

- Kryzysy bywały i będą - to nieodzowna część biznesu. Łączy je możliwość przetrwania, a to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki relacjom i zespołom - mówił Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu, coach podczas debaty pt. "Zarządzanie w "zdalnych" czasach. Wyzwania liderów" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 16 listopada 2020 08:22

- Jesteśmy biologią i do tego, aby dobrze się czuć potrzebujemy kontaktu z ludźmi. Gastronomia, czyli hospitality, czyli gościnność polega właśnie na tym, że ludzie się spotykają. I to właśnie zostało ograniczone wraz z lockdownem. To ogromny problem dla branży gastronomicznej - mówił Krzysztof Kaliciński.

Jak przeżyć emocje związane z zatrzymaniem biznesu? - Trzeba przede wszystkim skupić uwagę na tym, jak będzie wyglądał nasz biznes po powrocie do działalności. Po pierwszym lockdownie nie wszyscy odrobili to zadanie i zostali w świecie, który zakończył się 13 marca, w dniu wprowadzenia pierwszego lockdownu gastronomii. I dla tych mamy w tej chwili tzw. powtórkę. Natomiast nie ma czasu, aby się bać, ponieważ trzeba działać i odpowiadać na sytuację. Nie wolno zastanawiać się co będzie za tydzień czy miesiąc, trzeba funkcjonować dzisiaj - mówił.

Krzysztof Kaliciński dostrzega związek pomiędzy branżą spożywczą i gastronomią w związku z tym co i jak spożywają Polacy podczas pandemii. Świat "po" będzie już zupełnie inny pod względem zachowań konsumentów. To będzie mieć ogromny wpływ także na gastronomię.

- Pandemia wymusiła na gastronomii ukłon w stronę takich form sprzedaży jak delivery, click&collect czy pick-up. Naturalny jest opór związany z użyciem nowych sposobów dostarczania produktów, które do tej pory czekały na klientów w lokalach. Wielu gastronomów zrozumiało jednak, że to nie jest chwilowa zmiana, ale trwały trend, ponieważ sytuacja pandemiczna zostanie z nami raczej dość długo, dobudowanie więc nowej nogi biznesowej wydaje się być niezbędne - mówił.

Przygotowując się na niepewne czasy trzeba mieć różne alternatywy dla funkcjonowania biznesu. Warto zwrócić uwagę na kilka trendów związanych z usługami. To - zdaniem eksperta - convenience i bezpieczeństwo (brak zbędnego kontaktu z innymi ludźmi). Na przykład w USA kawiarnie Starbucks są reformatowane na tzw. "pick-up pointy", czyli miejsca odbioru produktów zamówionych wcześniej przez aplikacje.

To na co zwrócił uwagę Krzysztof Kaliciński to także inwestycje w ludzi, które warto kontynuować w trudnych czasach. - Kryzysy bywały i będą - to nieodzowna część biznesu. Łączy je możliwość przetrwania, a to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki relacjom i zespołom. Kryzys obnaża prawdę i ten obnażył relacje międzyludzkie w firmach i funkcjonowanie zespołów - dodał.

Jakie cechy liderów uwypukliła pandemia? - To źle rozumiana kontrola! Zarządzanie zdalne nie wymaga specjalnych i szczególnych umiejętności i różni się od tradycyjnego zarządzania tylko brakiem kontaktów osobistych. Pozostałe elementy są niezmienne - podsumował.