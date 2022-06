Jak komunikować podwyżki cen w menu. Poradnik restauratora [VIDEO]

- Nikt nie lubi podwyżek. Jednak w dobie szalejącej inflacji konsumenci gastronomii są gotowi zapłacić więcej za jakość oraz za otwartość i transparentność danego restauratora - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec.

Inflacja, drożyzna, podwyżki - to coraz droższy chleb powszedni

- Mamy obecnie do czynienia z kompletną niestabilnością czynników ekonomicznych. Drożeje wszystko, paliwo, surowce, ceny zmieniają się z faktury na fakturę. Biznes jest rozchwiany, mierzmy się z totalną nieprzewidywalnością. Restauratorzy zastanawiają się jak kontrolować koszty po nowemu - wylicza Krzysztof Kaliciński.

Jaką potrzebę zaspokoi Twój lokal, kim będzie gość? Takie pytania muszą paść

Drożyzna - czy podwyżki przełożyć na konsumentów?

- Jeśli nie przełożymy rosnących kosztów na klienta, sami musimy ponieść ich koszt, co moze być ryzykowne bo jest on ogromny, może położyć biznes. Możemy też dokonać drastycznych ruchów, czego nie rekomenduję, takich jak zmiana gramatur, mieszanie składników co oznacza zmianę jakości na gorszą. Inną drogą jest podwyżka cen, aktualizacja ich w miarę rozwoju sytuacji - mówi Kaliciński.

Jak skutecznie podnieść ceny i nie stracić gości

Jak komunkować podwyżki cen w menu

- Moja podpowiedź jest bardzo prosta: szczerze i otwarcie. Pod warunkiem, że dotąd w ten sposób komunikowano się z klientami. Oni przecież doskonale widzą i wiedzą co się dzieje z cenami, w sklepach, na stacjach paliw. Problem jest wtedy kiedy zaskoczymy nagle naszych gości. Dlatego warto przygotować się do zakomunikowania podwyżek, omówić to wcześniej z załogą, personelem. Zastanowić się jakie pytania mogą paść od klientów w związku z podwyżką i jak my na to odpowiemy. Ja bardzo lubię, gdy restauratorzy mówią, że w związku z tym, że nie chcą zmieniać jakości swoich usług są zmuszeni podwyższyć ceny w menu. Taki komunikat powinien być nie w formie żalu ale realnego ustosunkowania się do bieżącej sytuacji cenowej. Moje ulubione powiedzenie "jakość pamięta się dłużej niż cenę" - tutaj również się sprawdza - dodaje Krzysztof Kaliciński.

Wzorcowy rachunek zysków i strat lokalu gastronomicznego

Drożyzna 2022 - czy rezygnować z drogich produktów w menu

- Zanim podejmiemy decyzję o rezygnacji z jakiegoś produktu z menu warto wszystko dokładnie policzyć. Nie warto rezygnować np. z łososia tylko dlatego, że wydaje nam się, że przestajemy na tym zarabiać albo zarabiamy mniej. Na pewno tak jest ale zachęcam wcześniej do szczegółowej analizy zanim podejmiemy ostateczn a decyzję i do policzenia food costu i zobaczenia, które danie faktycznie pomaga nam w tym food coście a które przeszkadza. Dzisiaj food cost trzeba liczyć częściej niż wcześniej. Moim zdaniem optymalnie będzie aktualizowanie danych co dwa tygodnie - zapewnia Krzysztof Kaliciński.

