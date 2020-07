Jak na nowo budować sprzedaż w gastronomii?

Jak gastronomia radzi sobie z tym, żeby klienci zostawiali więcej? - Bardzo słabo - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu, coach.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 21 lipca 2020 07:40

- W ostatnich tygodniach, w związku z realizowanymi projektami, miałem okazję odwiedzić kilkadziesiąt lokali gastronomicznych w Warszawie i Poznaniu, w różnych formatach - potwierdza Kaliciński.

Jego zdaniem, cała branża jest w trudnej i niepewnej sytuacji. - Obroty nie wróciły do tych sprzed obostrzeń, klienci zmieniają nawyki, swoje rutyny, jest ich mniej, często niewystarczająco. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wyglądzie i ofercie lokali. Wyłączona część witryn, okrojona oferta, widać, że produkty długo czekają na klienta. Centrum Warszawy, piątek pora lunchu, a w lokalach nieliczni klienci, na ulicach również pusto. Zapewne to również efekt okresu wakacyjnego, ale zasadnicza zmiana jest wyraźna. Gastronomia ma problem i patrzy z nadzieją na jesień, która również nie wiadomo co przyniesie - podkreśla ekspert.

Jak zaznacza, w tak trudnych, kryzysowych sytuacjach warto zawsze wrócić do podstaw biznesu. A podstawą gastronomii jest fakt, że to "penny business". - Nie sprzedajemy samochodów wartych setki tysięcy złotych, ale potrzebujemy setek klientów dziennie, aby biznes działał. Tylko, że tych klientów nie ma w wystarczającej ilości. I nie wyczarujemy ich, nawet wydając grube pieniądze na ich zdobycie. Pieniądze, których nie mamy - podkreśla Krzysztof Kaliciński.

Jego zdaniem, ilość klientów to tylko jedna z dwóch dróg budowanie sprzedaży. A są tylko dwie, bo albo będzie więcej klientów, albo klienci, którzy przychodzą, zostawią więcej. Podwyżki cen nie budują sprzedaży tylko ją sztucznie podnoszą z ryzykiem utraty popytu.

Jakie są przejawi nieporadności?

- uwaga na klientów wchodzących do lokali jest żadna, jakby pracownicy nie wiedzieli, że to klient przynosi pieniądze na ich pensje; żadnego „dzień dobry”, „witam”, „zapraszam”;

- czekanie na obsługę to kwestia 10-15 minut, to bardzo długo;

- najważniejszą czynnością po przyjęciu zamówienia przez obsługę jest … zabranie karty menu, żeby w żadnym wypadku klient nie zauważył, że mamy desery lub coś innego ciekawego, co mógłby jeszcze zamówić;

- czekanie na odpowiedź ze strony organizatorów eventowych (np. wesela) zajmuje czasami dzień lub dwa;

- i najważniejsze: umiejętność sprzedawania jest a atrofii: „poproszę prosecco” w odpowiedzi słyszę: „kartą czy gotówką”…

- W naszym biznesie każda transakcja jest ważna, a możliwości jakie daje dobre jej wykorzystanie to w naszej branży "low hanging fruit". Warta przypomnieć pracownikom po co są, po co przychodzi klient, dlaczego każdy klient jest ważny, właściwie jest na wagę złota. A poza tym taniej jest utrzymać klienta, który już u nas jest niż pozyskać nowego. Nie ma sensu wychodzić do klientów z marketingiem, zapraszać i obiecywać a potem rozczarować praktyką - komentuje Kaliciński.

I jak podkreśla: "Trwa lato, skłonność do spontanicznego wydawania przez klientów jest większa. Stęsknieni za socjalem, siedzący w ogródkach bez problemu zostawią na rachunku więcej. Tylko trzeba po to sięgnąć. W najprostszy z możliwych sposobowe: szybko i szczerze zainteresować się klientem, który przyszedł i rozmawiać, proponować i sprzedawać."