Jak prowadzić studio kulinarne? Rozmowa z nowymi właścicielkami Comfort Food Studio

Anna Klajmon i Katarzyna Nadolska zostały właścicielkami Comfort Food Studio w stołecznej Hali Koszyki. W rozmowie z horecatrends.pl opowiedziały m.in. o tym, dlaczego zdecydowały się na prowadzenie studia kulinarnego oraz o swoich pomysłach na ten biznes.

Comfort Food Studio ma nowe właścicielki

Jakub Szymanek: Skąd pomysł, żeby wziąć Comfort Food Studio pod swoje skrzydła?

Anna Klajmon: robiłyśmy dużo różnych warsztatów, lubimy to robić, robimy to dobrze, dlatego własne studio to po prostu kolejny krok.

A dlaczego Comfort Food Studio? Dlatego, że obie znamy to miejsce, doceniamy jego położenie i współpracę z zarządem Hali Koszyki. Wierzymy, że potencjał miejsca, przychylny Zarząd Hali Koszyki i nasze pomysły przyniosą dobre efekty.

Katarzyna Nadolska: Comfort Food Studio w Hali Koszyki jest miejscem, którego potencjał jest wielki, a my nie zamierzamy tego przegapić! Najistotniejszymi atutami tego miejsca są jego położenie i historia. Na nich będziemy budować dalej, rozszerzać ofertę i zapraszać do odwiedzania nas.

Marzeniem Ani jest stworzenie miejsca wymiany wiedzy dla profesjonalistów. Takiego miejsca aktualnie nie ma w Warszawie, więc stworzymy je. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z cenionymi na rynku szefami i przygotowujemy, mamy nadzieję, ciekawą ofertę szkoleń dla profesjonalistów. Będziemy przypominały również wszystkim zainteresowanym szkoleniami, że mogą się ubiegać w różnych instytucjach o dofinansowania na szkolenia.

Widzimy, jak szybko rozwija się rynek gastronomiczny w Polsce i naszą misją jest mu w tym pomóc. Zaczynać będziemy od szkoleń prowadzonych przez polskich szefów, ale nie zamierzamy na tym poprzestać, dlatego obserwujcie nasze działania!

Czy Comfort Food Studio jest w stanie pod kątem technicznym zaoferować warsztaty dla profesjonalnych szefów kuchni?

Katarzyna Nadolska: Jesteśmy na etapie doposażenia studia w profesjonalny sprzęt, a przede wszystkim jesteśmy po rozmowach z ponad 20 szefami kuchni oraz innymi specjalistami, po to, aby stworzyć jak najlepszą, dopasowaną do potrzeb ofertę. Drugim krokiem będą rozmowy z szefami kuchni uznanymi na światowej scenie gastronomicznej. Chcemy, aby przyjeżdżali do nas i prowadzili szkolenia dla naszych szefów kuchni oraz kolacje degustacyjne dostępne np. po wykupieniu biletu. Chcemy zapraszać do naszego studia gwiazdkowych szefów kuchni nie tylko z Europy, ale z całego świata - wierzymy, że rynek jest gotowy na to, aby degustować ich kuchnię, uczyć się od nich i miejmy nadzieję oni od naszych szefów.

Kto najczęściej korzysta ze studia kulinarnego?

Czy warsztaty w studiu będą wyłącznie dla szefów kuchni, czy również dla amatorów gotowania?

Anna Klajmon: warsztaty będą dla wszystkich. Jak już wspominałyśmy, chcemy robić szkolenia dla amatorów, pasjonatów, profesjonalistów oraz spotkania dla firm, czyli formy integracji pracowniczych: warsztaty, live cooking oraz kolacje degustacyjne, jak to miało miejsce dotychczas. Nasza przestrzeń jest dostępna dla wszystkich, którzy wynajmą studio z szefami kuchni lub bez, aby zrobić u nas super spotkanie, nagranie, szkolenie czy spotkanie wewnętrzne zakończone wspólnymi warsztatami itp.

Firmy i korporacje to najczęściej korzystający ze studia klienci?

Katarzyna Nadolska: rzeczywiście szkolenia czy spotkania firmowe mające zbliżyć pracowników w firmie lub pracowników z kontrahentami, wszelkiego rodzaju integracje, to wydarzenia, które najszybciej zapełniają nasz kalendarz. To jest pierwszy i dotychczas dobrze funkcjonujący obszar. W związku z tym poszerzamy ofertę dla naszych gości o nowych szefów, spotkania z sommelierami czy producentami lokalnych produktów jak sery czy nalewki. Jednocześnie zachęceni przez naszych gości, wychodzimy z tą ofertą poza Comfort Food Studio, realizując nasze pomysły w różnych miejscach w kraju.

Drugim funkcjonującym, ale w małym wymiarze, są szkolenia dla gości indywidualnych, chcących dobrze spędzić swój czas i poszerzyć swoją wiedzę kulinarną. W tym obszarze budujemy ofertę warsztatów na sobotnie przedpołudnia i wieczory oraz poranki w ciągu tygodnia specjalnie z myślą o tych, którzy pracować już nie muszą (ukłon w stronę seniorów) lub mają inny tryb pracy.

Trzecim z obszarów są szkolenia dla profesjonalistów, czyli nowy obszar w ofercie Comfort Food Studio dedykowany szefom i pasjonatom. Te szkolenia planujemy na niedziele i poniedziałki.

Sam wynajem studia na wszelkie wydarzenia takie jak: warsztaty, produkcja spotów czy sesje fotograficzne to właściwie usługa “dodatkowa”.

Anna Klajmon: w każdym z obszarów chcemy podkreślać specjalizację szefów kuchni. Największą wartością według nas jest obcowanie ze specjalistami i taką ofertę będziemy przygotowywały i oferowały naszym gościom.

Oferta Comfort Food Studio

Czyli w ofercie studia będzie podział tematyczny na rożne kuchnie świata?

Katarzyna Nadolska: nie tylko na kuchnie świata, ale i na specjalizacje jak np. kuchnia wegańska, sery i inne. Nie zawsze wyznacznikiem będzie region świata, ale na pewno specjalizacja danego szefa.

Anna Klajmont: każdy szef ma swoją specjalizację i kuchnię, w której czuje się dobrze. Ja czuję się świetnie w kuchni polskiej, takiej z powrotów do smaków dzieciństwa, ale przygotuję również dania z kuchni włoskiej czy tajskiej. Robię to, ponieważ mam umiejętność prowadzenia warsztatów i wyczucie smaku jednak kuchnie takie jak np. azjatycka chętnie oddam do poprowadzenia tym, którzy się w niej specjalizują i lubią prowadzić warsztaty.

Katarzyna Nadolska: chcemy, żeby nasi goście mieli możliwość wybierania spośród szefów kuchni i spośród specjalizacji.

Jak wyglądają Wasze rozmowy z szefami kuchni?

Katarzyna Nadolska: najważniejsze jest to, że zapraszamy wszystkich szefów kuchni do współpracy, do współtworzenia z nami tego miejsca. Wierzymy, że będą czuli się tutaj jak u siebie. Chcemy, aby prowadzili warsztaty i mieli przestrzeń, z której będą mogli korzystać np. na zrobienie sesji zdjęciowej czy realizację swoich indywidualnych projektów.

Anna Klajmon: szefowie kuchni znają nas, wiedzą, jakie mamy podejście do jakości, do produktów. Chcemy z fajnymi ludźmi tworzyć wyjątkowe projekty.

Katarzyna Nadolska: jesteśmy otwarte na współpracę i na dialog. Chcemy wiedzieć, jakich szkoleń oczekują szefowie kuchni, ale też czego potrzebują, aby z przyjemnością prowadzić szkolenia, warsztaty, spotkania w Comfort Food Studio.

Czy obecnie ciężko jest przyciągnąć klientów do studia kulinarnego?

Anna Klajmon: jeśli oferujesz dobry i ciekawy produkt, to według mnie nie jest ciężko. Na pewno pomaga nam lokalizacja. Wszyscy znają Halę Koszyki i wiedzą, gdzie jest. Nasze studio to fajna przestrzeń w centrum i można tutaj miło spędzić czas.

Katarzyna Nadolska: do tej pory nie było problemów z znalezieniem gości biznesowych, mamy więc nadzieję, że rozszerzenie oferty tylko poprawi ten stan.

Jak wygląda współpraca z szefami kuchni w Waszym studiu?

Anna Klajmon: przede wszystkim dużo rozmawiamy, bo różni są szefowie kuchni. Jedni wolą warsztaty indywidualne, a inni profesjonalne. W pracy w studiu ważny jest warsztat szefa, ale też jego osobowość, podejście do drugiej osoby. Podczas warsztatów w studiu wszyscy muszą czuć się komfortowo, zarówno szef kuchni, jak i goście.

Comfort Food Studio wychodzi poza Warszawę

Czy Wasza oferta jest już w pełni dostępna dla klientów?

Katarzyna Nadolska: aktualnie jeszcze zajmujemy się przygotowaniem i poszerzaniem naszej oferty. Pracujemy jednocześnie nad tym, aby łatwo “przenosić” realizację spotkań integracyjnych w inne miejsca w Polsce, co jest wynikiem zaufania naszych gości i ich próśb o realizację warsztatów w innych miejscach w Polsce. W tym miejscu zapraszamy do współpracy studia kulinarne w całej Polsce - przesyłajcie nam informacje o Waszych miejscach.

Anna Klajmon: chcemy, żeby nasza oferta była dostępna w całym kraju. Pracujemy nad organizacją naszych warsztatów tak, żeby można było podróżować z nimi po Polsce, a potem i poza nią.

Katarzyna Nadolska: Comfort Food Studio to nie tylko miejsce, lokalizacja, ale nasza oferta, z którą wychodzimy szeroko i daleko poza te mury. Już robimy eventy zewnętrzne w Polsce, a w przygotowaniu mamy również miejsca niespodzianki poza granicami naszego kraju.

Czy Comfort Food Studio już działa, czy jeszcze prowadzicie w studiu różne prace techniczne?

Anna Klajmon: studio działa i jest otwarte dla naszych gości. Z warsztatami dla profesjonalistów czekamy do września/października, ponieważ chcemy się do nich jak najlepiej przygotować. A póki co, oferujemy wynajem studia na wszystkie warsztaty, sesje i inne eventy, nie tylko kulinarne.

Katarzyna Nadolska: prace techniczne trwają, odbywają się pomiędzy kolejnymi wydarzeniami. Jednocześnie trwają prace nad ofertami. Nasze studio ma funkcjonować od rana do wieczora przez cały tydzień i pracujemy nad tym, żeby ten czas wypełnić najlepiej jak się da.

Dziękuję za rozmowę.