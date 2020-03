Jak restauracje komunikują wzmożenie środków ostrożności?

Środki antybakteryjne, mniej stolików, maksymalny poziom higieny, szkolenia dla personelu, a nawet przejście tylko na przygotowanie dań na wynos - restauracje informują swoich fanów o wzmożonych środkach bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zapytaliśmy eksperta - Krzysztofa Kalicińskiego o skuteczną strategię dla gastronomów w obecnej sytuacji.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 13 marca 2020 08:19

Odwołane imprezy, spotkania i eventy, a Polacy, którzy coraz bardziej obawiają się o swoje zdrowie, unikają skupisk ludzi. Większość lokali świeciła pustkami - choć minister Jadwiga Emilewicz - mówiła, że na razie nie ma powodu zamykania lokali gastronomicznych - ich właściciele i pracownicy martwią się o dalsze losy swoich miejsc pracy.

Otwarta i szczera komunikacja

- Niepokoją się wszyscy: restauratorzy, pracownicy, Klienci. Z psychologicznego punktu widzenia musimy rozróżnić lęk od strachu, bo o ile ten pierwszy wynika z wyobrażonego zagrożenia o tyle ten drugi "ma twarz", konkretne źródło. A jeżeli coś ma konkretne źródło to łatwiej je znaleźć i próbować neutralizować - podkreśla Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca, trener biznesu, coach.

Jego zdaniem, przede wszystkim właściciele, menadżerowie czy kierownicy muszą stać się liderami dyrektywnymi. - To nie jest czas na konsultacje decyzji czy zmian. Powinni zachować spokój i opanowanie. Komunikować się klarownie, otwarcie i szczerze z pracownikami i Klientami. Informować o krokach i planach podejmowanych w związku z sytuacją. Polecam również nieoglądanie w trybie ciągłym wiadomości na temat sytuacji. Jeden lub dwa razy dziennie należy zapoznać się z faktami (tylko faktami) a następnie zająć się własną firmą - dodaje.

Krzysztof Kaliciński podkreśla, że restauratorzy, właściciele i pracownicy gastronomii boją się przede wszystkim zakażenia. Siebie, rodzin, zespołów, w których pracują, czy Klientów.

I dodaje, że zagrożenie to możemy minimalizować wyposażając lokale w środki dezynfekcji we wszystkich punktach krytycznych lokali oraz inne „bezpieczniki” tzn.:

- środki dezynfekcyjne w sali dla Klientów, żeby mogli po przyjściu lub w trakcie wizyty zdezynfekować ręce (dedykowany stolik na środku sali)

- nie witamy się podaniem dłoni - to oczywiste

- usunięcie ze stolików wszystkich elementów wspólnego użytkowania (sól, pieprz, ketchup, sztućce itp. - dostępne na życzenie)

- częsta dezynfekcja kart menu / touchscreenów / terminali kart kredytowych / klamek / stołów

- po każdej styczności z gotówką obsługa myje ręce

- jeżeli to możliwe zwiększenie dostaw realizowanych na wynos

- gdzie to możliwe przejście na naczynia i sztućce jednorazowe

- dedykowanie osób zbierających naczynia oraz szczególne zabezpieczenie osób pracujących na zmywakach

- „wymuszenie” na pracownikach kuchni czy produkcji regularnego i częstego mycia rąk (np. za pomocą timera)

- bezwzględny nadzór menadżerski nad pracownikami dotyczący mycia rąk, zdrowia i higieny

- środki dezynfekcyjne dostępne dla pracowników w taki sposób, aby mogli z nich swobodnie i w każdym momencie korzystać

- niedopuszczenie do pracy osób z podejrzeniem jakiejkolwiek choroby

- pełne zachowanie dróg czystych i brudnych oraz zasad wykorzystania szatni pracowniczych

- informacje dla Klientów o zastosowanych środkach z prośbą o ich stosowanie - w tonie nie alarmistycznym, rzeczowo

- pełna informacja dla pracowników i ich ponowne przeszkolenie z podstawowych zasad higieny

- jest to dobry moment, aby wszystkim przypomnieć podstawowe zasady HACCP

- w wyjątkowych przypadkach rozważyłbym ograniczenie oferty;

Jak to wygląda w praktyce?