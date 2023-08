Jak podawać prosecco w restauracji? Goście wypatrują ''musiaków'' w menu

Horecatrends: Prosecco w ostatnich latach zrobiło karierę w Polsce. Czy podobnie jest na świecie?

Tomasz Potrzebowski, ekspert winiarski firmy Henkell Freixenet Polska: Rozwój rynku win musujących, a w szczególności prosecco, to nie tylko polska specjalność. Trend ten utrzymuje się w wielu krajach. Prosecco dało początek pewnej rewolucji. Jeszcze kilka lat temu wino musujące piliśmy jedynie raz w roku – przeważnie w sylwestra. Obecnie „musiaki” to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się kategorii na rynku alkoholowym.

Według ostatnich badań, wino musujące stało się produktem kupowanym przez 55% społeczeństwa przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Aż 46% z nas kupuje jednorazowo 2 butelki. Prosecco to bez dwóch zdań ulubione wino musujące Polaków. Dodam, że liderem tego segmentu jest marka Mionetto.

Za co lubimy prosecco?

Jest delikatne, lekkie, orzeźwiające, niezobowiązujące, pasuje niemal do wszystkiego. Co ważne, jest przystępne cenowo. Ponadto wzbudza najprzyjemniejsze skojarzenia - włoskie umiłowanie życia. Prosecco to właściwie esencja włoskiego luzu. Pić prosecco to jakby naśladować Włochów, którzy są przecież mistrzami dolce vita.

Tomasz Potrzebowski.

Jak Polacy najchętniej piją prosecco?

Obecnie Polacy piją prosecco przez cały rok. Ogródki restauracyjne, imprezy plenerowe czy spotkania w domu ze znajomymi - w każdym z tych miejsc króluje prosecco.

Proszę zwrócić uwagę, że prosecco stało się winem codziennym, demokratycznym wręcz. Wybierane jest przez konsumentów w każdym wieku oraz statusie społecznym i to również jest w nim wyjątkowe. Jedni delektują się włoskimi bąbelkami przy posiłku, inni w trakcie imprezy, a dla jeszcze innych jest ważnym punktem romantycznej randki. Okazji do otworzenia butelki prosecco jest mnóstwo - możemy się nim cieszyć niemal przy każdej możliwej okazji. Od celebrowania tych wielkich momentów, aż po te najmniejsze i bardzo indywidualne.

Jak lokal gastronomiczny powinien sprzedawać prosecco?

W dzisiejszych czasach prosecco w karcie win jest produktem wręcz obowiązkowym i to niemal przy każdej działalności gastronomicznej. Wine bary, restauracje, kawiarnie, puby i dyskoteki to miejsca, gdzie bez prosecco nie można się obejść.

Prosecco bardzo często pijane jest bez akompaniamentu jedzenia, jednak istnieje wiele cudownych połączeń tego wina z przeróżnymi daniami. Wytrawna wersja brut jest świetnym towarzyszem dla risotto z warzywami, owoców morza, sushi, a nawet szparagów. Z kolei połączenie prosecco extra dry (półwytrawnego) z melonem zawiniętym w dojrzewającą włoską szynkę jest wręcz obłędne! Wersja extra dry doskonale sprawdzi się również w zestawie ze świeżymi truskawkami oraz drożdżową babą.

Czy to powinna być osobna sekcja w menu z alkoholami? Kilka różnych prosecco i koktajli?

Popularność win musujących spowodowała, że w kartach win produkty te mają swoje oddzielne miejsce, sekcje - są specjalnie wyróżniane. W przeważającej większości miejsc prosecco dzieli sekcję win musujących z szampanem, cavą, cremantami czy innymi winami musującymi. Bez trudu jednak mogę sobie wyobrazić kartę win złożoną jedynie z prosecco. To dość zróżnicowana kategoria - różne stopnie wytrawności, wina białe i różowe, będące na różnych poziomach jakościowych i cenowych.

Prosecco zyskało również dzięki rozwijającemu się trendowi miksologii. Ulubione wino musujące można zatem zaserwować w formie stylowego koktajlu. Szczególnej uwadze polecam połączenie:

prosecco ze świeżym sokiem pomarańczowym Mimoza



musem brzoskwiniowym Bellini

ciekawy i wyjątkowo pyszny jest również koktajl o nazwie Hugo, z prosecco, syropem z czarnego bzu, wodą, limonką i liśćmi mięty.

Co z bezalkoholowym prosecco?

Technicznie rzecz ujmując nie ma takiego produktu jak bezalkoholowe prosecco. Prosecco to wino, które wytwarza się według jasno określonych reguł, procedur i na dokładnie wyznaczonym terenie. Jedną z takich zasad jest minimalna zawartość alkoholu na poziomie 10,5%. Jednak w przypadku tego wina możemy mówić o bezalkoholowym zamienniku prosecco, np. w portfolio mojej firmy jest Mionetto 0%.

Obecnie kategoria produktów 0% rozwija się bardzo dynamicznie. Produkty te odpowiadają na nieco inne potrzeby niż standardowe wina. Sięgają po nie osoby, które np. są kierowcami lub te, które z powodów diety czy stanu zdrowia nie mogą pić alkoholu. Kiedy w gronie rodziny czy znajomych wznoszony jest toast, osoby niepijące alkoholu także mogą uczestniczyć w celebracji. Zatem tego typu produkty mają także rolę socjalizującą - nikt nie czuje się wykluczony.

Prosecco z butelki czy ''z kija''?

To ważny aspekt, bo dotyczy butelkowania wina. Prosecco może być sprzedawana jedynie w butelkach! Ich pojemność może być różna - od 0,2l do dużych pojemności, przekraczających klasyczne 0,75l.

Zatem jeśli ktoś oferuje „prosecco z kija” - to po pierwsze: na pewno nie jest to prosecco, a po drugie: wprowadza nieświadomego klienta w błąd, sprzedając tańsze, gorszej jakości wino musujące jako produkt z zastrzeżoną nazwą kontrolowanego pochodzenia, Pamiętajmy o tym i nie dajmy się nabierać.

Dziękujemy za rozmowę.