Jak w pełni wykorzystać potencjał otwarcia gastronomii?

Jak komunikować się z gośćmi biznesów gastronomicznych, aby nie zniknąć w tłumie? Co zrobić, aby w pełni wykorzystać potencjał otwarcia? Krzysztof Matej, ekspert ds. Rozwoju Biznesu Klienta Makro, radzi, jak wykorzystać nowy start w gastronomii.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 24 maja 2021 08:14

Horecatrends.pl: Restart gastronomii stał się już faktem. Jak komunikować się z gośćmi biznesów gastronomicznych, aby nie zniknąć w tłumie?

Krzysztof Matej, ekspert ds. Rozwoju Biznesu Klienta Makro: Na samym wstępie należy przede wszystkim podziękować wszystkim gościom restauracji za to, że pomogli przetrwać w tym bardzo trudnym czasie. W dalszej kolejności należy gości restauracji poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, takich jak:

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- higiena osobista każdego pracownika

- utrzymanie czystości wszystkich pomieszczeń oraz urządzeń

- ochrona produktów przed zanieczyszczeniem

- wysyłanie do domu pracowników z najmniejszymi objawami choroby

- dostęp do środków antybakteryjnych i dezynfekujących dla gości

- częsta dezynfekcja toalet

- zwiększenie odległości miedzy stolikami

Co do samej częstotliwości kontaktu, to powinna być ona teraz bardzo zintensyfikowana. Pamiętać należy o relacjach na Facebooku i Instagramie. Komunikujemy się wielowymiarowo i maksymalizujemy szanse dotarcia do jak największej grupy odbiorców. Warto sponsorować posty, ponieważ dzisiaj portale społecznościowe nastawione są na monetyzację swoich usług i zasięgi organiczne postów są niewielkie.

Co zrobić, aby w pełni wykorzystać potencjał otwarcia?

Po pierwsze należy zaktualizować godziny otwarcia lokalu. Dobrą praktyką jest ich wydłużenie, szczególnie w weekendy od piątku do niedzieli. Wielu restauratorów już podążyło tą drogą i jeśli lokale były otwarte do godziny 20. to w chwili obecnej otwarte są do 22. Informację tę należy dystrybuować możliwie szeroko włączając w to wszystkie media społecznościowe takie jak (Facebook, Instagram, Trip Advisor, Yelp). Nie zapominamy również o własnej stronie internetowej i wizytówce Google. W tej chwili jeszcze mocniej działa zasada: wyróżnij się albo zgiń. Dobrze jest zatem codziennie publikować relacje na Insatgrami i Facebooku przedstawiające:

- atmosferę w lokalu

- nowości w menu

- ciekawe i nowe drinki

- obowiązujące zasady bezpieczeństwa (mimo że jest to oczywiste, to warto pokazywać dbałość w tym zakresie). Należy powiedzieć, że pamięta się o: 50% obłożeniu w lokalu, 1,5m odstępach między stolikami.

- promocje nadchodzących wydarzeń

- promocję ładnych wnętrz i ogródków (jeśli posiadasz ładne rośliny, to również warto się nimi pochwalić).

Przed nami 2 wielkie imprezy sportowe, w których wezmą udział nasi reprezentacji. Pierwsze to Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a następnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Potencjał sportowy tych imprez jest ogromny. Warto przygotować specjalne menu i napoje. Informować na bieżąco swoich klientów jaki będzie temat przewodni każdego wieczoru – można organizować menu pod kątem występów danej reprezentacji – np. gra reprezentacja Hiszpanii organizujemy tapas i sangria, Włosi – makarony, pizza i Prosecco.

Jaki w tej chwili będzie wiodący trend podczas restartu gastronomi?

Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, ale wśród pewniaków znajdą się przestrzenie otwarte typu bar plażowe w większych miastach i otwarte przestrzenie. Obowiązkiem jest posiadanie ciekawej oferty napojów „bąbelkowych” takich jak: Prosecco, Cava, Szampan. Trendem są na pewno drinki oparte o wcześniej wymienione wina musujące. Wiosna jest czasem szparagów i ten trend obowiązkowo powinien zostać wykorzystany. Jednocześnie obserwujemy wycofanie się z trendów street food w restauracjach, nie dotyczy to miejsc gdzie jest duże natężenie food trucków. Obowiązkiem wydają się sezonowe wkładki do menu bazujące na kalendarzu przyrody.

Wiosna to zazwyczaj ciekawy czas w gastronomii. Jak go wykorzystać?

Wcześniej wspomnieliśmy o bąbelkach i szparagach, ale wiosna to przede wszystkich świeże młode warzywa, które wspaniale skomponują się z każdą kuchnią. Głównym nurtem w maju mogą być: szparagi, szczaw, rzodkiew, botwina. W czerwcu: młode ziemniaki, kalarepa, bób, fasola szparagowa i kwiaty cukinii natomiast z owoców: truskawki, maliny, kwiaty czarnego bzu, agrest. Cały czas rozwija się jeszcze rynek piwa kraftowego. Małe browary często wypuszczają limitowane krótkie serie, które można włączyć do sezonowej wkładki do menu. Przy tej okazji warto wspomnieć o funkcji menu. Dobre menu powinno podnosić sprzedaż samo w sobie a nie być tylko jadłospisem. Na myśli mam to, że goście restauracji bardzo często decydują się na zakup bardzo specyficznego wina lub piwa jeśli jest ono polecone do konkretnego dania w menu, na przykład do risotto ze szparagami restauracja poleca białe wino Riesling.

Przez ostatni rok kanał dostaw były jedyną drogą aby przetrwać na rynku. Czy po otwarciu restauracji utrzyma swoje znaczenie w biznesach restauratorów?

Raporty ze światowej gastronomii pokazują, że dostawy już na stałe zagościły w zwyczajach konsumentów. Rekomendujemy aby trend ten utrzymywać i pielęgnować. Jedyny zastój w sferze dostaw posiłków nastąpił do dwóch tygodni po restarcie, natomiast później ta kwestia wróciła do „pandemicznej normy” gdzie jest to bardzo ważna noga, na której stoi biznes gastronomiczny. Należy pamiętać o tym, że menu powinno być dostosowane do dostaw a w szczególnym wypadku inne na dostawy a inne do serwisu na miejscu. Roczne doświadczenia w tej materii powinny procentować w obecnej sytuacji. Hitem na świecie stało się DIY – Do it yourself. Warto rozważyć taką opcję w kontekście prostej sprzedaży takich dań. Można je przygotować wcześniej i w przypadku zamówienia wydawać bez obciążania kuchni.