- Jak wybrać agencję social mediów, albo marketingową. Mniejsza o nazwę. Chodzi o kogoś, kto może pomóc Ci komunikować się i mówić do klientów w skuteczny i prawidłowy sposób pomagając Ci zwiększać sprzedaż - mówi nam Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec, Blackboard Consulting.

Jak wybrać agencję social mediów dla swojej restauracji

- Oczywiście możesz to robić sam, pamiętając, że robienie tego samemu wcale nie musi być tańsze, lepsze i prostsze. Rozważ i policz obie opcje i jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z zewnętrznej firmy w temacie marketingu w social mediach pojawi się temat kogo i jak wybrać. Ofert w internecie jest dużo, różnych. Podpowiem Ci kilka prostych pytań jakie warto sobie zadać rozważając taką współpracę - mówi Krzysztof Kaliciński, konsultant i szkoleniowiec, Blackboard Consulting.

Potraktuj to jak listę sprawdzająca zanim usiądziesz do stołu rozmawiać o warunkach współpracy.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

1. Sprawdź media społecznościowe agencji. Wizualnie, czy podoba Ci się styl, forma, estetyka, sposób pisania, używane zdjęcia. Sprawdź czy to Twoja „bajka estetyczna”. Jeśli tak, duża szansa, że będzie Wam po drodze

2. Sprawdź sposób prowadzenia fanpage’y agencji: czy jest w nich konsekwencja, jak długo profile są prowadzone, czy posty są regularne czy wrzucane przypadkowo. Sprawdź o czym są posty, czy tylko proponują coś na sprzedaż i tylko wtedy są publikowane czy oprócz oferty dostajesz też na profilu jakąś wartość, wiedzę, podpowiedzi. Czy profil tylko sprzedaje czy też pomaga.

3. Sprawdź czy profile są prowadzone w taki sam sposób w jaki agencja obiecuje je prowadzić Tobie. Nie, szefc nie może chodzić bez butów, szef powinien mieć najlepsze buty w mieście. Profile agencji powinny być jej najlepszą wizytówką. Kropka.

4. Czytaj profile uważnie i odpowiedz sobie na pytanie: czy treści mówią o Tobie czy bardziej o agencji. Czy mówią o korzyściach dla Ciebie i Twoich problemach czy bardziej agencja opowiada o sobie i swoich sukcesach. To Ci powie dużo, czy agencja rozumie, że Twoje social media są dla Twoich Klientów, nie dla Ciebie.

5. Sprawdź ilu Klientów ma agencja. Czy to Klienci masowi, czy raczej agencja ma kilku. Im mniej Klientów, tym większa szansa, że zostaniesz dobrze zaopiekowany. Przy masowych Klientach trudniej poprostu o jakość i skupienie na Tobie. Sprawdź profile Klientów agencji.

6. Jeśli usłyszysz takie pytania od agencji, to bardzo dobrze będzie o niej świadczyć:

- kim jest Twój Klient, bo dobra agencja wie, że bez tej wiedzy nie przygotuje dobrego rozwiązania ani narzędzi

- co mają Ci dać social media, czego oczekujesz, jaki jest cel, jak go zmierzyć

- o czym jest Twoja restauracja, Twój brand gastronomiczny

- czy masz strategię komunikacji

- czy nasz założenia identyfikacji wizualnej

Social media w gastronomii

- Dobra agencja zanim będzie chciała coś Ci sprzedać będzie chciała zrozumieć co robisz. Nie musisz mieć tego o co pyta, agencja pomoże Ci je dopracować i uzupełnić - dodaje Krzysztof Kaliciński.

Jeżeli agencja zacznie rozmowę od pytania o Twój budżet to wiedz, że bardziej pyta o swój niż troszczy się o Ciebie. Dobra agencja powie Ci cenę kiedy oceni co jest do zrobienia i dopiero wtedy warto z agencją negocjować warunki. Nie wcześniej, bo zawsze jest ryzyko, że agencja spróbuje złapać Cię ceną niż zaproponować naprawdę dobry produkt uszyty dla Ciebie.

7. Sprawdź czy agencja zaproponuje sposób zmierzenia efektu swojej pracy. Co to znaczy? Jeżeli potrzebujesz poprawić swój profil na Insta, zwiększyć zasięgi to robisz to po to, żeby zwiększyć ilość Klientów czyli transakcji. Wydane na social media pieniądze powinny się zwracać i trzeba to policzyć. Inaczej wydatki na marketing nie mają sensu.

8. Sprawdź czy agencja zaproponuje, żeby przygotować plan działań dla Ciebie czy tylko sięgnie na półkę ze swoimy produktami i sprzeda Ci najbardziej pasujący. Nic w tym złego, można i tak, pytanie jest zawsze jedno i do Ciebie: czego Ty potrzebujesz od agencji?

Zobacz inne materiały z cyklu Poradnik restauratora.