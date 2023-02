Jakie jest podejście młodych ludzi do nauki zawodu kucharza? (wideo)

Czym jest Akademia Mistrzów Smaku?

Akademia Mistrzów Smaku została utworzona przez Elżbieta Nitsze, która jest prezesem Belvedere Gourmet Group. Od września 2022 do czerwca 2023 uczniowie Akademii przechodzą różne szkolenia i warsztaty z różnymi szefami kuchni. Mam przyjemność i zaszczyt być jednym z tych szefów kuchni. Do tej pory prowadziłem 2 zajęcia.

W trakcie warsztatów uczniowie mają okazję pracować na profesjonalnym sprzęcie z profesjonalnymi kucharzami i z składnikami najwyższej jakości. A my kucharze uczymy ich i pokazujemy różne techniki kulinarne. Gotujemy wspólnie dania, które na koniec oni konsumują.

Kalkulowanie food costu, kuchnie świata, zajęcia sommelierskie: Czego uczą się młodzi kucharze?

Pokazujemy im różne aspekty gastronomii, bo mamy wspomniane warsztaty z kuchni francuskiej, wołowiny, ryby, owoce morza. Nasi uczniowie mają zajęcia w zakresie kalkulowania food costu w restauracji, co jest bardzo ważne w gastronomii. Mają również zajęcia sommelierskie, zajęcie z baristą. Jest to dosyć szerokie przygotowanie do pracy. Nasi uczniowie są niesamowitymi pasjonatami jedzenia. Sami przychodzą do nas z różnymi propozycjami połączenia pewnych składników. Cieszę się, że mogę dzielić się z nimi swoją pasją i doświadczeniem.

Na koniec roku wylosujemy jednego najlepszego kucharza, który pojedzie na 8 dni do Hiszpanii, żeby pracować u boku jednego z najlepszych szefów kuchni. Nagrodą będzie staż, gdzie na miejscu w Hiszpanii, będzie można doświadczać różnych innych restauracji, żeby do nich pójść i zjeść różne dania.

Czy młodzi ludzie chcą się uczyć zawodu kucharza?

W ubiegłym roku miałem okazję uczestniczyć w konferencji Made for restaurant w Krakowie, podczas której rozmawialiśmy o uczniach, których mamy w Akademii, ale ogólnie też obserwując innych, że widać w nich zaangażowanie, pasję i ogień w oczach, jak się z nimi rozmawia.

Nie każda szkoła niestety w Polsce ma takie możliwości technologiczne, techniczne czy finansowe, żeby dostarczyć uczniom taki poziom wiedzy, który byłby dla nich satysfakcjonujący. Stąd też taka Akademia jak nasza jest po to, żeby ściągnąć uczniów z różnych regionów Polski do Warszawy i żeby pokazać im, że każda kuchnia jest inna, że każda kuchnia ma inny rodzaj sprzętu, że kucharze mają różne techniki pracy.

Te doświadczenia sprawiają, że dzieciaki jeszcze bardziej wchłaniają wiedzę i z głową pełną pomysłów wracają do swoich szkół, gdzie inspirują innych. Mają ochotę na następne spotkanie z kucharzami w kolejnym miesiącu. Ich nauka jest fenomenalna i to jest wspaniale patrzeć na to, że oni mają ochotę to robić, uczyć się jak np. filetować ryby, czy oczyścić mięso. Widać, że chcą się uczyć.