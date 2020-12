Jakie trendy na stałe zagoszczą w gastronomii w 2021 r.?

Z rozmów, jakie Business Insider przeprowadził z ekspertami, wyłania się kilka trendów jakie w 2021 r. będzie można zaobserwować w branży gastronomicznej. Coraz więcej lokali będzie wykorzystywać nowe technologie w segmencie dowozu posiłków. Czasowe redukcje dotyczące wyboru dań zagoszczą na stałe w jadłospisach. W ujęciu makro będziemy mogli obserwować procesy konsolidacyjne, związane z dążeniami dużych graczy i funduszy private equity do poszerzenia swoich udziałów w rynku.

Autor: businessinsider.pl Data: 28 grudnia 2020 16:02

Rzeczywistość 2020 r., w jakiej przyszło funkcjonować restauracjom, sprawiła, że zostały one niejako zmuszone do ratowania się współpracą z zewnętrznymi podmiotami, ułatwiającymi możliwość dowozu posiłku z restauracji do klienta. Dotyczy to także tych marek, które długo wzbraniały się przed skorzystaniem z usług zewnętrznych dostawców, głównie ze względu na wysokie opłaty.

Część restauratorów znalazła sposób na ograniczenie konieczności dzielenia zysków z pośrednikiem. Niektóre sieci stworzyły swoje własne floty dostawcze, inne z kolei podniosły cenę za posiłki dostarczane za pomocą aplikacji typu Uber Eats.

Według ekspertów przyszły rok może pokazać bardziej asertywną postawę lokali gastronomicznych w walce o pozycję w usługach jedzenia na dowóz.

Ważne będą także technologia i automatyzacja. Wzrost obecności nowoczesnych technologii w gastronomii nie będzie dotyczył tylko procesu zamawiania i dostarczania jedzenia, ale również przygotowywania posiłków.

W trakcie pandemii wiele sieciówek, m.in. McDonald’s i Taco Bell, zadecydowało o redukcji liczby pozycji dostępnych w menu, tak aby ograniczyć koszty operacyjne i te związane z dostawą produktów. Jak się okazuje decyzja ta pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu marż przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia, podkreśla w wypowiedzi dla BI Trevor Boomstra, dyrektor działu ds. gastronomii i usług czasu wolnego w firmie konsultingowej Alix Partners.

