Jurek Sobieniak o rynku pracy w gastronomii

Zdaniem Jurka Sobieniaka odbudowanie się restauracji po lockdownie może okazać się tworzeniem jej na nowo i może to restauratorów pokonać.

– Te dwa, trzy miesiące dały dużo do myślenia. Ci, którzy utrzymali się, wiedzą, co wydarzyło się, i co dalej trzeba robić, aby dać sobie radę. Mają świadomość, czy kolejny kryzys ich pokona czy nie. I nie chodzi o to, żeby się utrzymać, ale mieć za co żyć i te najbliższe dwa, trzy miesiące będą kluczowe, pokażą, czy lokale odbiją się, czy jest potencjał – analizuje Jurek Sobieniak.

– Ludzie mają problemy finansowe, zostali z kredytami, mniej zarabiają, a przez to ograniczają wychodzenie do lokalu. Zatem odbudowanie się restauracji może okazać się tworzeniem jej na nowo i może to restauratorów pokonać. Te dwa miesiące lockdownu, to kolejne 4 miesiące lub więcej, żeby odbudować się. A jeśli po drodze przyjdzie kolejny kryzys, to będzie duży dramat w gastronomii – dodaje.

Jak wiadomo, pandemia koronawirusa spowodowała ogromne zamieszanie na rynku pracy, w tym także w gastronomii.

– Miałem nadzieję, że po pandemii przyjdzie okres, w którym ludzie docenią pracę, ale to za mało. Chyba musi stać się naprawdę coś złego, żeby zmienili swoje podejście. Zdaję sobie z tego sprawę, że Warszawa jest paskudnym miastem, jeśli chodzi o utrzymanie się. Lockdown minął, ceny poszły o 30 proc. do góry, a ludziom pieniędzy nie przybyło. Pracownicy chcą podwyżki. Mam wrażenie, że nie wiedzą, co dzieje się na rynku – tłumaczy Jurek Sobieniak.

– Młode pokolenie pozostaje dalej roszczeniowe. Dużo wymaga, a niekoniecznie daje więcej od siebie. Brakuje im szacunku do pracy. Młodzi ludzie nie wiedzą, jakie mają prawa i obowiązki, podchodzą niepoważnie do swoich obowiązków. Często działają pod wpływem emocji i nie zastanawiają się nad konsekwencjami. Ludzie starsi widzą, jak wygląda rynek pracy, analizują to i mają całkowicie inne podejście – dodaje

