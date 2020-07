Jurek Sobieniak: odbudowanie restauracji może okazać się tworzeniem jej na nowo (wywiad)

Jurek Sobieniak przetrwał kryzys ze swoimi restauracjami „Sypka Mąka”. Mało tego, jeszcze w tym sezonie planuje otworzyć kolejny lokal. W rozmowie z portalem horecatrends.pl szef kuchni opowiedział o nowym koncepcie, gastronomii w czasie pandemii i przyszłości sektora HoReca.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 15 lipca 2020 08:28

Horecatrends.pl: Twoje restauracje „Sypka Mąka” przeżyły pandemię. Jaka była Twoja recepta na pokonanie lockdownu?

Jurek Sobieniak: Kryzys w gospodarce można określić na trzy sposoby. Jeden to literka „V”, czyli spada do zera i od razu odbija się w górę. Drugi to literka „U”, gdzie gospodarka spada i później po woli idzie w górę. I trzeci wariant, podczas którego jest spadek i później zostaje linia prosta. I ten ostatni jest najgorszym, jaki może się przydarzyć, także gastronomii. Moim zdaniem, jeśli będzie drugi lockdown, to będzie literka U, gdzie powoli wszystko będzie wracać. Ale jeśli nastąpi trzeci lockdown, to będzie linia prosta. Restauracje już mocno straciły i minie sporo czasu zanim wrócą do formy.

Restauratorzy oddając 30 procent pośrednikom „na wynosach”nie zarobili zbyt dużo. Co innego restauracje, które wcześniej już tak działały. Natomiast lokalom, które dopiero teraz budowały „wynosy” nie było tak łatwo. Naszym sukcesem, dzięki któremu przetrwaliśmy, było szybkie działanie. Zapadła decyzja rządu i od razu była nasza reakcja. Rozmawialiśmy z pracownikami o zmniejszeniu liczby godzin w pracy, ale nie wypłaty. Pozmienialiśmy menu.

Co było najtrudniejsze w powrocie do ponownego działania?

Dodatkowe wydatki spowodowane dziwnymi decyzjami rządu, czasami absurdalnymi. Przykładowo na zamontowanie płyt z pleksi, które odgradzały stoliki w restauracjach wydaliśmy 6000 zł, a później okazało się, że były one potrzebne na zaledwie 10 dni, bo ten nakaz został zniesiony, jeśli w lokalach zostaną zachowane odpowiednie odstępy. Rząd w momencie, w którym mieliśmy problemy finansowe, narażał nas dodatkowe koszty, całkowicie zbędne.

Jak ocenisz z perspektywy czasu pierwszy miesiąc działania Twoich restauracji po odmrożeniu?

Dużo zależy od dzielnicy, w której prowadzi się gastronomię. Przykładowo Ursynów, na którym jest więcej starych bloków, stałych mieszkańców i stałych bywalców naszej restauracji inaczej wraca do działania po otwarciu, niż ma to miejsce na Żoliborzu. W nowej części Żoliborza jest więcej nowych bloków, w których ludzie wynajmują mieszkania i gdy pojawił się lockdown, wyjechali z miasta, bo mieli home office. W ich miejsce pojawiły się nowe twarze, ale ten wzrost pikuje bardzo po woli. Trzeba ludzi na nowo przyzwyczaić do przychodzenia do lokalu. Na pewno pomaga w tym otwarty ogródek i ludzi przybywa. Natomiast pandemia koronawirusa spowodowała, że ludzie inaczej patrzą na to, jak funkcjonują, jak postrzegają jedzenie, które ma nie tylko nasycić, ale też odżywić organizm, bo dobre jedzenie podtrzymuje życie. Podsumowując pierwszy miesiąc, na Ursynowie zdecydowanie szybciej wszystko wraca do normy niż na Żoliborzu.

Jaka Twoim zdaniem będzie przyszłość gastronomii?

Te dwa, trzy miesiące dały dużo do myślenia. Ci, którzy utrzymali się, wiedzą, co się wydarzyło i co dalej trzeba robić, aby dać sobie radę. Restauratorzy mają świadomość, czy kolejny kryzys ich pokona czy nie. I nie chodzi o to, żeby się utrzymać, ale mieć za co żyć. Te najbliższe dwa, trzy miesiące będą kluczowe, pokażą czy lokale odbiją się, czy jest potencjał.

Ludzie mają problemy finansowe, zostali z kredytami, mniej zarabiają, a przez to ograniczają swoje wyjścia do lokalu. To powoduje, że odbudowanie się restauracji może okazać się tworzeniem jej na nowo i może to restauratorów pokonać. Dużo ludzi nie będzie stać na to, żeby ponownie przetrwać lockdown. Bo te dwa miesiące lockdownu, to kolejne 4 miesiące lub więcej, żeby odbudować się. A jeśli po drodze przyjdzie kolejny kryzys, to będzie duży dramat w gastronomii. Października nie tyle, że boję się, ale mam obawy i myślę, że we wrześniu będziemy przygotowani na to, żeby co najwyżej oberwać rykoszetem, a nie pociskiem.