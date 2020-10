Jurek Sobieniak: Po tym zamknięciu będziemy podnosić się dwa razy dłużej

– Z racji, że zajmuję się mięsem, porównam decyzje rządu do uboju. Jeśli jest ubój, to robi się to przede wszystkim bezboleśnie, a nie zarzyna kawałek po kawałku, bo wtedy jest tylko dużo krwi i mięso nadaje się do wyrzucenia. I tak jest z sytuacją obecną w gastronomii w związku z decyzjami rządu. Nie mówię, że zamykanie jest bez sensu, ale trzeba było to zrobić wcześniej i przygotować ludzi na to – powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Jurek Sobieniak, kucharz i właściciel lokali pod szyldem „Sypka mąka”.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 27 października 2020 08:17

W miniony piątek rząd ogłosił ponowne zamknięcie gastronomii. Lokale mogą działać jedynie w formie sprzedawania dań na wynos.

– Każdy normalnie myślący przedsiębiorca patrzy na to i widzi, że to jest jeden wielki chaos i życie z tygodnia na tydzień, bez żadnej strategii rządzących. Podejrzewałem, że nastąpi zamknięcie, ale myślałem, że nastąpi w poniedziałek, a nie w sobotę, chociażby z tego powodu, że w piątek wszyscy zrobiliśmy zatowarowanie na weekend i z tym zostaliśmy. Tego nie da się sprzedać od razu przez zamawianie jedzenia na wynos. I za te właśnie zatowarowanie powinniśmy wystawić rachunek rządzącym – tłumaczy Jurek Sobieniak.

– Obmyślamy plan jak działać przez ten czas. Bierzemy pod uwagę nie najbliższe dwa tygodnie, a miesiąc, a nawet dwa miesiące, bo znowu po zamknięciu goście będą na nowo przyzwyczajać się do powrotu do restauracji i do normalności, chociaż normalności nie będzie jeszcze długo. Pracujemy nad strategią działania, jak zwiększyć przepustowość zamówień. Jak zarządzać lokalem w tym kryzysie, jak utrzymać liczbę zamawiających gości. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju promocje, przedpłaty i dowozy, lunche grupowe, żeby ludzie mogli wspólnie zamawiać. To są pomysły na teraz, zobaczymy, jak wyjdzie – dodaje.

Zdaniem kucharza działania rządu spowodują, że gastronomia będzie bardzo długo wychodzić z kryzysu.

– Po pierwszym lockdownie były publikacje na temat zamknięcia z dnia na dzień. Jakie to było złe. I były czynniki, żeby zrobić tym razem to inaczej, ale rząd nie odniósł się do tego i postąpił znowu tak samo. A przez to my będziemy podnosić się dwa razy dłużej. To nie koronawirus nas pokona, tylko kryzys gospodarczy – ocenia Jurek Sobieniak.

– Z perspektywy przedsiębiorcy trzeba było zamknąć to wcześniej, a nie tak kawałek po kawałku. Nie wiem, na co liczył rząd, że coś zmieni się po drodze, że po godz. 21 zmniejszy się ilość osób w lokalach. To był sen pijanego artysty. Robienie czegoś, żeby zrobić, żeby ludzie widzieli, że rząd jakoś działa. Podobnie działają niektórzy w gastronomii, tylko że takie osoby szybko tracą pracę – podsumowuje.