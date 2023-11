Kadziewicz na FRSiH: W naszym restauracyjnym projekcie najważniejsi są ludzie

Łukasz Kadziewicz: „To nie jest idealny moment, żeby się rozwijać, a nam się to udaje”

Jak dodał podczas panelu HORECATRENDS TALKS 1: Wszystkie twarze gastronomii, który odbył się drugiego dnia Forum Rynku Spożywczego i Hadlu (7 listopada), pomysłodawca oraz współwłaściciel marki PaTaThai, adwokat, Hubert Czwarno, narady biznesowe, szczególnie te związane z planowaniem dalszego rozwoju restauracji, są niekiedy bardzo burzliwe. „Staramy się patrzeć na siebie i rozumieć się nawzajem, nieraz przychodzi nam to łatwo, ale nieraz ciężko” – dodał Hubert Czwarno.

- Brakuje tu Kacpra (red. Kacper Czwarno, trzeci współwłaściciel restauracji PaTaThai), który jest mózgiem naszej działalności – powiedział podczas rozmowy Łukasz Kadziewicz. Właśnie dzięki temu, że jesteśmy różni przetrwaliśmy bardzo trudny czas, bo to nie jest idealny moment, żeby się rozwijać, a nam się to udaje. To jest chyba dorosłość i dojrzałość biznesowa, żeby nie tylko ze swojej perspektywy patrzeć na świat i biznes.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak ważne jest, żeby spotkać na swojej biznesowej drodze odpowiednich ludzi, z którymi będziemy kompatybilni i będziemy w stanie stworzyć nową jakość?

Dwukrotny olimpijczyk i wicemistrz Świata w siatkówce zaznaczył, że wywodzi się ze sportu, dlatego bardzo ufa sobie i swoim emocjom. Podpisując zawodowe kontrakty zawsze miał przeczucie, czy będzie to dobry sezon, czy wystąpią pewne problemy. Jak dodał, za każdym razem jego intuicja sprawdzała się.

- Nie bawię się w Ruuda Gullita. W tym miejscu nie ma miejsca na robienie seksownych rzeczy, ale ja ufam Hubertowi, bo jest osobą wykształconą, ma pomysł, ogromne doświadczenie. Kacprowi natomiast, że jak pójdę za mocno w romantyzm on wyciąga Excela i w połowie mojej wypowiedzi mówi „dość, to się nie spina, tego nie zrobimy w ten sposób”. Miałem w życiu ogromne szczęście spotykając na swojej drodze ludzi lepszych od siebie.

W restauracjach PaTaThai produkty do przyrządzanych dań dotykają wyłącznie Tajowie

Hubert Czwarno, który stworzył oraz z powodzeniem zarządzał Lotos Stadionem Letni (obecnie Energa Stadion Letni Gdańsk) i konceptem gastronomicznym Moloteka, który działa do dziś, zwrócił uwagę na początki wspólnej drogi biznesowej z Łukaszem Kadziewiczem.

- Bardzo spokojnie podchodziliśmy do tego biznesu. To nie było tak, że od razu porwaliśmy się z motyką na słońce i otworzyliśmy wielką restaurację. Zaczęliśmy od małego lokalu, dwóch kucharzy, 3 osób na sali, więc też tego biznesu uczyliśmy się.

- Hubert z Kacprem mieli kiedyś świetny pomysł, żeby w momencie, kiedy produkt dociera do naszej restauracji nie miał prawa dotknąć go Europejczyk. Czyli przyjeżdżają produkty, odbieramy skrzynki i na etapie mycia, obierania i przygotowania tylko Tajowie dotykają naszych produktów. To też rzuciło się w oczy Ambasadzie Królestwa Tajlandii.

Restauracje PaTaThai posiadają certyfikaty Thai Select

- Nasze restauracje posiadają certyfikaty Thai Select – potwierdził Czwarno. Od samego początku, kiedy otworzyliśmy nasz pierwszy lokal w Radomiu, chcieliśmy te certyfikaty otrzymać. To są takie „tajskie gwiazdki”, wyróżnienia w świecie kuchni orientalnej. Posiadając ten certyfikat klienci wiedzą, że serwujemy oryginalne tajskie dania i używamy produktów, które są importowane z Tajlandii. Że ta jakość począwszy od wejścia do restauracji, skończywszy na tym, co klient dostaje na talerzu, jest akceptowana przez rodowitych Tajów.

Jak dodał Kadziewicz, każde danie orientalne musi być jednak zeuropeizowane, z uwagi chociażby na poziom ostrości, a nas Polaków czeka bardzo długi proces edukacji.

- To doskonale widać po tym, jak przychodzą do nas goście, nawet po kilku wizytach w Tajlandii i pierwszą potrawą, którą u nas zamawiają jest Pad Thai. Sami Tajowie uśmiechają się za każdym razem i mówią, że nie wiedzą co się stało, ale prawdziwy Taj mieszkający w Tajlandii je tę potrawę maksymalnie raz w roku. Więc odwiedzając nas nie zaczynajcie od Patathaia.

Oprócz tego, jak dodał siatkarz, dzięki współpracy z Ambasadą Królestwa Tajlandii i tajskim gościom, którzy odwiedzają restauracje PaTaThai i opowiadają o kulturze, smakach i zapachach, a także temu, że Kacper regularnie lata do Tajlandii szukając inspiracji i rekrutując pracowników, współwłaściciele mają regularny kontakt z kulturą tajską, a Tajlandii uczą się od Tajów.

Czy nadal jest moda na kuchnię orientalną?

Na pytanie dziennikarki Donaty Chruściel, czy właściciele sieci restauracji PaTaThai są przygotowani na fakt, że moda na kuchnię orientalną może się kiedyś przeminąć, Hubert Czwarno podkreślił, że zweryfikuje to czas.

- Nam wydaje się, że jesteśmy przygotowani. Jak obserwuję rynek gastronomiczny i mody, które na nim są. Moda na kuchnię orientalną pewnie kiedyś przeminie i przetrwają najlepsi. Głęboko wierzę w to, że zostaniemy na rynku. Wszystko robimy po to, aby się rozwijać i aby nasi klienci wychodzili od nas zadowoleni.