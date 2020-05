Kaliciński: trwa remodeling rynku gastro. Zajmie on przynajmniej rok

View this post on Instagram

- Obserwujemy trwającą falę upadłości, wiele lokal znika z mapy gastronomicznej. W tym samym czasie otwierają się nowe. Trwa remodeling rynku gastro. Przypuszczam, że zajmie on przynajmniej rok - mówi w rozmowie z Horecatrends.pl, Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca, trener biznesu, coach 👈👈👈 . #gastro #gastrotrends #gastrotrendy #gastronomia #restauracje #restauracja #restaurants #restaurant #koronawirus #coronavirus #pandemia #odmrożenie #odmrozenie #horeca #horecatrends #linkwbio