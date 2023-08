Kamil Grosicki wszedł w gastronomię. Stworzył własny kebab

Kamil Grosicki w Am Am Kebab

Kamil Grosicki współpracuje z Am Am Kebab od dwóch miesięcy. Występuje w kampanii reklamowej tej sieci, ale dostał też możliwość opracowania własnej receptury kebaba. Danie przygotowane przez "TurboGrosika" nazywa się Turbo Box i zostało skomponowane we współpracy z dietetykiem klinicznym i ekspertem zdrowego żywienia.

- Jako sportowiec przywiązuję dużą uwagę do codziennej diety, dlatego zależało mi na doborze składników dania. Turbo Box jest naprawdę smaczny - komentuje Kamil Grosicki, cytowany w informacji prasowej.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sportowcy kochają kebab

Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka kebabowa współpraca na rynku. Na kebaby postawił m.in. Lukas Podolski czy Mariusz Pudzianowski.