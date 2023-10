Karmili pizzą czekających na głosowanie. Teraz mierzą się z hejtem. "Niemieccy agenci"

Jak już pisaliśmy, Wrocławska Pizzeria Mania Smaku w noc wyborów parlamentarnych karmiła stojących w wielkiej kolejce do lokalu wyborczego na Jagodnie. Internautów wzruszył ten gest. Zaczęli płacić Manii Smaku za pizzę zaznaczając, że jej nie odbiorą.

Wzruszeni tą inicjatywą internauci i obserwatorzy zaczęli zamawiać w Manii Smaku pizzę, ale z zastrzeżeniem, że nie zostanie odebrana. Pizzeria Mania Smaku zdecydowała przekazać całą kwotę, którą zebrała z ''zakupionych'' przez klientów pizz, których nie odebrali ''na jakiś fajny cel''.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Okazuje się, że nie wszystkim spodobało się to, co wydarzyło się na Jagodnie. Pizzeria "Mania Smaku" musi się zmagać z falą hejtu.

"W lawinie pięknych słów rzeczy, jakie nam w ostatnich dniach piszecie, coraz częściej – z gigantycznym natężeniem dzisiaj – otrzymujemy takie komentarze, wiadomości. Po ludzku jest nam smutno, bo kochamy ten kraj, kochamy ludzi, tak bardzo wierzymy w ludzką solidarność, dobro oraz bezinteresowność. A w ostatnich godzinach usłyszeliśmy już, że jesteśmy: rus… onucami, agentami niemieckimi, wysłannikami nowej władzy, oszustami, złodziejami. Że pizzę na Jagodno nie my dostarczyliśmy, tylko zapłacił nam za nie niemiecki rząd. No i tych ludzi zwieziono tam jakimiś autobusami" – można przeczytać na facebookowym profilu pizzerii.

Pracownicy pizzerii, którzy odcinają się od polityki, zaapelowali o wzajemny szacunek.

Na Facebooku poinformowano również o nowej nietypowej pizzy, która ma na celu upamiętnienie słynnej akcji z 15 października.

"To nasz pomysł na upamiętnienie słynnej akcji na Jagodnie - solidarności, dobra, polskiej gościnności i dbałości o narodowe wartości, jakimi są wybory demokratyczne. Jagodność to najpiękniejsze słowo tego roku, Jagodność to nasza nowa pizza dla Was. Jest trochę po polsku, trochę w nawiązaniu do Jagodna, ale ze smakiem" - napisano.