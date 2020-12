Kasy fiskalne online w gastronomii - na czym stoimy?

- Zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązek posiadania kasy fiskalnej online od 1 stycznia 2021 r. dotyczyć będzie stacjonarnych placówek gastronomicznych oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - mówi Małgorzata Trzęsimiech, doradca podatkowy, Supervisor w dziale doradztwa podatkowego Mazars.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 04 grudnia 2020 16:02

- Na dzień dzisiejszy nie jest znany żaden projekt rozporządzenia odraczającego powyższy termin – biorąc jednak pod uwagę dramatyczną sytuację branży gastronomicznej oraz hotelarskiej niewykluczone, że Ministerstwo Finansów zdecyduje się na wydanie stosownych przepisów przed 1 stycznia 2021 r. - dodaje Małgorzata Trzęsimiech, doradca podatkowy, Supervisor w dziale doradztwa podatkowego Mazars.

Kasy online w odróżnieniu do tradycyjnych kas fiskalnych z papierowym zapisem umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego (tj. do Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- System ten odbiera i gromadzi dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych. Podatnik posiadający kasę fiskalną online musi zapewnić dostęp do Internetu dzięki któremu kasa będzie łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas i wysyłać dane dotyczące dokonanej czynności w czasie rzeczywistym. Co ważne podatnicy, na których został nałożony obowiązek posiadania kasy online, mają prawo do odliczenia od podatku VAT tzw. ulgi na zakup kas online w wysokości 90% ceny zakupu nie więcej jednak niż 700 zł - wskazuje ekspertka.