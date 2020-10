Katowice dołączają do Too Good To Go

Mieszkańcy Katowic mogą dołączyć doToo Good To Go. W aplikacji dostępne są paczki-niespodzianki z katowickich restauracji, kawiarni, sklepów i cukierni, którym pod koniec dnia zostaje niesprzedane jedzenie.

Autor: portalspozywczy.pl Data: 14 października 2020 09:53

Wśród 95 miejsc, które dołączyły do rewolucji z Too Good To Go, znalazły się: moodro city, Wolny Chleb, Czylli co Bistro, 3 Siostry Bajgiel i Kawa, Kawosz Cafe, Czekoladziarnia, Kolorowo Bistro, Boulangerie, Kawiarnia Co Bądź, Bistro Pizza Bzik, Piekarnia Cukiernia Jedynka, oraz sieci: bp, Starbucks, Pizza Hut, North Fish, Green Caffe Nero czy Olimp.

Każda uratowana paczka-niespodzianka, to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2. W ciągu rocznej działalności użytkownicy aplikacji uratowali ponad 325 tysięcy posiłków, nie marnując tym samym 812 500 kg CO2. To tyle ile wyemitowałby samolot, wykonując 160 lotów dookoła świata.

-Niesamowicie cieszę się, że oficjalnie startujemy w Katowicach. Tym samym rozpoczynamy naszą przygodę w całej konurbacji górnośląskiej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne były ostatnie miesiące dla branży gastronomicznej z całego regionu, dlatego zachęcamy właścicieli branży gastronomicznej z Katowic, jak i sąsiednich miast do skorzystania z narzędzia, jakim jest aplikacja Too Good To Go, która nie tylko pozwala nie marnować, ale otwiera miejsca na nowych klientów. - podsumowuje Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.