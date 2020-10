Kelner bez maseczki rzucił się na interweniujących policjantów

View this post on Instagram

Polacy wydają na wege produkty 441 mln zł rocznie Mleka roślinne, dania gotowe i pasty kanapkowe to najczęściej kupowane przez Polaków roślinne zamienniki produktów zwierzęcych. Roczna wartość ich sprzedaży wyniosła w sierpniu br. 441 mln zł. Co ciekawe równolegle rośnie zarówno sprzedaż mięsa, jak i liczba innowacyjnych produktów dla wegetarian. Korzystają na tym wszyscy konsumenci.